Célébration de plus de 700 nouveaux diplômés au Collège Montmorency

Le Collège Montmorency a accueilli, le 3 juin 2021 au pavillon Guy-Rocher, plus de 700 de ses finissants, lors d’une activité spéciale organisée pour souligner leur réussite et leur diplomation dans un contexte hors du commun.

Les diplômés ont pu, non seulement revenir une dernière fois dans leur cégep, mais aussi revêtir toge et mortier pour immortaliser en photo leur parcours collégial et ainsi boucler la boucle. C’était également l’occasion pour les nouveaux diplômés montmorenciens de revoir des collègues, des amis, du personnel significatif dans leur cheminement.

L’activité de fin d’études s’est déroulée dans une ambiance festive tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Une vidéo de l’Activité de fin d’études a d’ailleurs été produite et sera transmise sous peu, par courriel, à l’ensemble des finissants du Collège, en souvenir.

Prendre le temps de célébrer

Sur place pour accueillir les diplômés à leur sortie du Collège, Olivier Simard, directeur général, France Lamarche, directrice des études et Catherine Parent, directrice de la formation continue et des services aux entreprises, s’entendent pour dire que la fierté se lisait sur les yeux et les sourires des étudiants. Ces derniers ont démontré beaucoup de reconnaissance envers le Collège, qui a pris le temps de célébrer de belle façon la fin de leurs études collégiales.

« Passer au travers d’une année et demie de téléenseignement a demandé énormément de passion et de courage de la part de nos étudiants. Je suis convaincu que la nouvelle génération, dont font partie nos finissants, va aller loin dans la vie. On peut se dire que le Collège a accompli sa mission : former de futurs citoyens engagés et critiques, qui sont remplis de projets et de rêves », mentionne Olivier Simard, directeur général