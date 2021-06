Aménagement d’une piste multifonctionnelle à Sainte-Rose

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors des séances publiques tenues les 9 et 16 juin 2021.

Rappelons que le comité exécutif se réunit chaque semaine pour prendre des décisions sur des sujets variés. Il se compose du président, le maire Marc Demers, du vice-président, Stéphane Boyer (Duvernay–Pont-Viau) ainsi que des conseillers Sandra Desmeules (Concorde–Bois-de-Boulogne), Ray Khalil (Sainte-Dorothée), Virginie Dufour (Sainte-Rose) et de deux membres associés, soit Nicholas Borne (Laval-les-Îles) et Aline Dib (Saint-Martin).

Aide financière de 15 000 $ pour 3 organismes lavallois

Les membres du comité exécutif ont octroyé une subvention de 5 000 $ pour chacun des organismes suivants, pour un total de 15 000 $ : Fondation Droit au talent, Société Alzheimer Laval et Fondation Maxime-Letendre. Ces sommes serviront à organiser des événements au profit des organismes.

Les bénéfices amassés lors du concert virtuel Segments de l’espoir de la Fondation Droit au talent permettront de financer le programme musical et de faire l'achat de nouveaux instruments ou d'assumer le coût de temps d'enseignement spécialisé pour les élèves.

Du côté de la Société Alzheimer Laval, les fonds recueillis grâce à la Marche pour l’Alzheimer, tenue en mode virtuel, serviront à fournir des services de répit afin de donner du souffle aux proches aidants. Pour terminer, les profits engendrés par la Marche de Laval de chez toi, aussi en mode virtuel, permettront de venir en aide aux personnes atteintes de cancer et traitées au Centre intégré de cancérologie de Laval.

Aménagement essentiel d’une piste multifonctionnelle à Sainte-Rose

Située entre la rue Saint-Paul et l'avenue des Terrasses, au nord de la voie ferrée du Canadien Pacifique, cette future piste multifonctionnelle sera essentielle pour les résidents habitant dans le secteur de la Marina Venise. Elle sera d’ailleurs munie d’un système d’éclairage complet et servira de lien d'urgence pour les ambulances et les pompiers dans l’éventualité d’un accident ferroviaire ou d’une entrave au passage à niveau des rues Jacques-Cartier et de Venise.

Il s’agit d’une voie d'accès supplémentaire pour les résidents qui, sans cet aménagement, se verraient enclavés dans leur quartier durant l’intervention des équipes d’urgence. Dans le cadre de la réalisation des travaux, les membres du comité exécutif ont octroyé un contrat de 823 000 $ (incluant les taxes) à Lavallée & Frères.