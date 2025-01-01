Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Statistique Canada

La population canadienne a légèrement diminué au troisième trimestre de 2025

durée 15h00
17 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Statistique Canada indique que la population du pays a diminué de 0,2 % au troisième trimestre, la baisse du nombre de résidents non permanents ayant atteint son plus fort niveau jamais enregistré.

Selon les estimations préliminaires de l'agence, la population a diminué de 76 068 personnes entre le 1er juillet et le 1er octobre, ce qui porte le nombre d'habitants au Canada à 41 575 585.

Ce résultat contraste avec une augmentation de 231 803 personnes au troisième trimestre de 2024.

Cette baisse globale s'explique par la diminution de 176 479 résidents non permanents au Canada au troisième trimestre, la plus forte baisse depuis le début des enregistrements comparables au troisième trimestre de 1971. L'émigration nette s'est traduite par une perte de 20 056 personnes.

Toutefois, cette baisse a été partiellement compensée par l'immigration permanente, le Canada ayant accueilli 102 867 immigrants au cours du trimestre.

L'accroissement naturel, qui correspond au nombre de naissances moins le nombre de décès, s'est élevé à 17 600 pour le trimestre.

La population au Québec à 9 058 089 personnes

Au Québec, le nombre de résidents non permanents a diminué de 2,8 %, soit 15 989 personnes de moins, au cours du trimestre.

L'accroissement naturel de la population québécoise était pour sa part de 2650 personnes pour le trimestre.

La population au Québec était de 9 058 089 personnes, le 1er octobre 2025.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le REM entre Brossard et Deux-Montagnes en fonction au jour de l'An

Publié à 11h00

Le REM entre Brossard et Deux-Montagnes en fonction au jour de l'An

Du 31 décembre au 1er janvier, le service du REM,  sur l'ensemble du réseau, entre Brossard et Deux-Montagnes, sera en fonction toute la nuit. Le but est de permettre aux gens de se déplacer de manière simple, sécuritaire et confortable dans le cadre des célébrations du Nouvel An. Les tarifs habituels s’appliqueront. Les 27 et 28 décembre ...

LIRE LA SUITE
De nouveaux horaires d'autobus à compter du samedi 3 janvier 2026

Publié à 10h00

De nouveaux horaires d'autobus à compter du samedi 3 janvier 2026

À compter du 3 janvier 2026, il y aura des changements à l'horaire du service de la Société de transport de Laval (STL). On indique que des ajustements de service seront apportés en fonction de la demande et de l’achalandage observés sur le réseau. Il est déjà possible pour les usagers de planifier leurs futurs déplacements en consultant le site ...

LIRE LA SUITE
Le père Noël répondra aux milliers de lettres des enfants cette année

Publié hier à 12h00

Le père Noël répondra aux milliers de lettres des enfants cette année

Les centaines de milliers d'enfants qui ont écrit au père Noël pour lui faire part de leurs souhaits recevront une réponse cette année. L'an dernier, une grève chez Postes Canada avait fait en sorte que le père Noël n'avait pas pu répondre aux enfants qui lui avaient écrit, même s'il avait lu toutes leurs lettres. Cette année, tous les enfants ...

LIRE LA SUITE