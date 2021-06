50e anniversaire de Loisirs Ste-Béatrice

Les Loisirs Ste-Béatrice (LSB Laval) soulignent cette année, en toute simplicité en raison des règles sanitaires liées à la pandémie, leur 50e anniversaire.

« En posant un regard sur le chemin parcouru depuis la fondation des LSB Laval en 1970, nous pouvons humblement être très fiers. Fiers d’être un acteur dynamique et rassembleur très présent dans la vie des citoyens du quartier Auteuil avec qui nous avons tissé des liens chaleureux. Voilà une excellente raison de célébrer! », rapporte Gina Mori, directrice générale des LSB Laval.

Une panoplie d’activités gratuites pour la communauté auteuilloise

Pour célébrer leur 50e anniversaire et remercier leur clientèle d’être toujours au rendez-vous année après année, les LSB Laval proposent notamment plusieurs d’activités extérieures gratuites cet été. Des cours de zumba, de kickboxing, de cardio et des activités familiales sont, entre autres, au programme au parc des Saules à Auteuil dès le 21 juin.

Une belle reconnaissance du milieu lavallois

« Le slogan LSB Laval, 50 ans en action reflète le dynamisme et la bonté de toutes les personnes qui ont donné généreusement de leur temps au cours des décennies. Épaulée par de nombreux bénévoles, l’équipe des Loisirs Ste-Béatrice peut se réjouir de tout ce qu’elle a accompli et de tout ce qu’elle fait encore aujourd’hui pour le bien-être de la communauté auteuilloise. Je félicite et remercie chaleureusement tous ces hommes et ces femmes qui contribuent au succès de l’organisme. », a exprimé Jean Rousselle, député de Vimont et président d’honneur des célébrations du 50e anniversaire de la fondation des Loisirs Ste-Béatrice.

« Pour nous ainsi que les citoyens et des citoyennes d'Auteuil, c'est une réelle fierté d'avoir un service de loisirs dévoué et ciblé sur les besoins des Lavallois et des Lavalloises. Je me joins au maire suppléant et vice-président du comité exécutif, Stéphane Boyer, ainsi qu'à Jocelyne Frédéric Gauthier, conseillère du district d'Auteuil, pour féliciter et souhaiter longue vie aux Loisirs Ste- Béatrice à l’occasion de leur 50e anniversaire! », a ajouté Marc Demers, maire de Laval.

Une attention particulière

L’équipe des LSB Laval a travaillé en collaboration avec la Centrale des artistes afin de rendre hommage à des bénévoles qui, depuis 50 ans, se sont tant investis. Certains bénévoles reçoivent donc aujourd’hui à leur porte la visite-surprise de Marc Angers, violoniste et auteur compositeur-interprète québécois.

Un cahier-souvenir relatant en textes et en photos l’histoire des LSB Laval ainsi qu’un cadeau personnalisé seront remis à ces bénévoles. Une attention est aussi accordée aux professeurs de l’organisme en remerciement de leur dévouement pour ravir leurs participants. Les LSB Laval remettront également un cahier-souvenir à leurs partenaires pour saluer leur générosité lors des célébrations de leur 50e anniversaire.