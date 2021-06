4 astuces pour gérer des règles abondantes

Avoir des règles n’est pas toujours une étape facile à supporter chez la femme, mais cela peut être encore plus difficile quand elles sont abondantes. En effet, les règles abondantes ont tendance à compliquer un peu plus la période menstruelle à cause de l’inconfort, de la fatigue et des fuites à répétition.

C’est pourquoi on vous a dressé une liste de solutions à explorer pour mieux gérer vos règles abondantes.

Changez vos protections sanitaires

La première chose à essayer lorsque vous avez des règles abondantes, c’est de changer de moyen de protection et de trouver celui qui favorise votre confort. Bien que les serviettes hygiéniques et les tampons soient un choix naturel pour la plupart des femmes, utiliser une culotte menstruelle lorsqu’on a des règles abondantes pourrait être beaucoup plus efficace.

Non seulement la culotte menstruelle est plus écologique et plus confortable, mais elle a été conçue pour tous les types de flux, ce qui vous assurera une certaine sécurité et donc la tranquillité d’esprit lors de vos règles. De plus, la culotte menstruelle étant lavable, elle permet de faire de grosses économies sur le long terme.

Les compresses froides

Les règles abondantes viennent généralement avec leurs doses d’inconfort, il pourrait donc être pertinent pour vous de déposer des compresses froides sur votre ventre à plusieurs reprises pour tenter de vous soulager.

En appliquant les compresses froides pendant 20 minutes plusieurs fois par jour, vous devrez sentir une différence puisque le froid comprime les vaisseaux sanguins.

Manger sainement

Bien qu’il soit recommandé de manger sainement en tout temps pour construire un bel équilibre alimentaire et une meilleure hygiène de vie, cela s’avère encore plus nécessaire pour les personnes ayant des règles abondantes.

En effet, l’alimentation peut avoir des conséquences sur le flux des règles ainsi que votre inconfort, il est donc important de privilégier une alimentation plus naturelle, riche en fibres et en potassium.

Notez que plusieurs plantes comme le thym et la sauge peuvent être efficaces pour réduire les flux abondants.

Faire du sport

Bien que la période menstruelle rende les femmes moins à l’aise à faire du sport, il est pourtant recommandé de continuer à en faire, car cela permet d’obtenir un flux beaucoup moins abondant en plus de vous donner la chance de vous sentir en meilleure santé et d’avoir plus d’énergie.

Les sports comme la natation, le jogging et la marche sont d’ailleurs des bons exemples de sports à continuer, car ils pourraient rendre la période de vos règles moins longues et moins abondantes.

Finalement, privilégier la culotte menstruelle, les compresses froides, la nourriture saine et le sport sont d’excellents moyens pour vous aider à gérer vos règles abondantes.