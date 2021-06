33e édition du tournoi de golf de la Fondation du Collège Montmorency

Le 22 juin dernier, ce sont rassemblés au Club de Golf de Rosemère, présidents d’honneur, anciens étudiants-athlètes, partenaires et donateurs ayant à cœur le développement éducatif et sportif des étudiants Nomades du Collège Montmorency. L’évènement a permis d’amasser 38 045 $ pour soutenir les 300 étudiants-athlètes du Collège, en plus de contribuer au développement du programme sportif.

Heureusement, la météo était au rendez-vous et la bonne humeur était palpable chez les amateurs de golf, qui se retrouvaient après un an de pause pour le tournoi de golf. La formule repensée a permis aux joueurs de participer à l’encan virtuel en plus de courir la chance de remporter un des nombreux prix de présence.

Les derniers mois n’ont pas été faciles pour les étudiants-athlètes du Collège Montmorency. Il est maintenant possible d’entrevoir un avenir prometteur selon la Fondation. Grâce au soutien des donateurs, les étudiants pourront exploiter leur plein potentiel dans le sport qui leur tient à cœur et devenir une meilleure version d’eux-mêmes.