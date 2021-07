Déconfinement et activités gratuites à Laval cet été

Le 28 juin dernier, après plus d’un an de limitations diverses dues à la pandémie de COVID-19, toutes les régions du Québec sont passées au vert, une nouvelle accueillie plus que favorablement par l’organisme Loisirs Renaud-Coursol qui compte offrir aux Lavalloises et Lavallois des activités de loisirs gratuites dans plusieurs parcs cet été.

Cette offre vise notamment à permettre à plusieurs citoyennes et citoyens de bouger, de danser, de jouer et de s’initier à de nouvelles activités, le tout en s’assurant de l’accessibilité la plus large possible.

On a le « feu vert »

Depuis le début du confinement, l’organisme Loisirs Renaud-Coursol avait su se réinventer, offrant des activités virtuelles, travaillant en collaboration avec d’autres organismes afin d’élargir l’éventail d’offre de loisirs et lançant même un nouveau camp de jour sur le territoire lavallois.

Le passage au palier vert de tout le Québec, notamment de la Ville de Laval qui a délaissé le palier jaune afin d’accueillir de nouveaux assouplissements, donne le « feu vert » à l’organisme de loisirs situé en plein cœur de Laval, dans les secteurs de Pont-Viau, Laval-des-Rapides et Chomedey.

« Pour nous, cette nouvelle est très importante. Elle nous permettra de faire passer notre nombre de participants aux activités extérieures supervisées de 25 à 50 personnes, sans compter le personnel. Au total, cela représente, si l’on compte chaque plage horaire et activité, plus de 2500 places supplémentaires dont pourront profiter les Lavalloises et Lavallois. Une superbe nouvelle pour marquer le début de la période estivale » souligne Lucie Lanthier, directrice de l’organisme.

Cet été dans les parcs

Après plusieurs semaines de préparation, Loisirs Renaud-Coursol offrira des activités dans les parcs Chopin, Émile, Henri-Dunant, Rosaire-Gauthier et Val-des-Arbres, passant des cours de Kendo aux cours de Yoga, de danse pour les jeunes et même de Body Fitness. Depuis plusieurs années, c’est en collaboration avec la Ville de Laval que plusieurs organismes offrent des activités gratuites dans les parcs afin de permettre aux résidents de tous les quartiers de profiter d’une offre de service à proximité, accessible et diversifiée.

Parmi l’éventail d’offre, certaines activités sont également le fruit d’une collaboration avec RUI Pont-Viau. « Nous sommes fiers de participer à cette initiative encore cette année afin de permettre à toutes et tous de rester actif, de s’épanouir et de faire des rencontres près de chez eux, tout au long de la période estivale », d’ajouter Mme Lanthier.

Les activités dans les parcs débuteront à compter de la semaine du 5 juillet et les inscriptions ainsi que le respect des mesures sanitaires en vigueur sont obligatoires. Pour s’inscrire, les citoyennes et citoyens peuvent se rendre sur le site de l’organisme au : renaudcoursol.com.