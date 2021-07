Des policiers à vélo et sur les flots tout l’été à Laval

Avec le retour de la belle saison, les policiers de la Ville de Laval seront présents dans les parcs et sur les cours d’eau pour assurer la sécurité des Lavallois. Les patrouilleurs à vélo sillonneront les rues, les lieux publics, les parcs et les pistes cyclables de Laval pendant tout l'été, jusqu’au 25 septembre 2021. L'équipe, qui comprend une douzaine de policiers, a pour mandat de faire respecter la réglementation municipale, le Code de la sécurité routière ainsi qu'assurer la quiétude des Lavallois. Elle portera aussi une attention particulière au partage de la voie publique entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Cette unité mobile et versatile, qui se déplace facilement dans des endroits variés, a l'avantage d'être proche des citoyens et de pouvoir intervenir là où il est difficile pour les véhicules automobiles de circuler. Nouveauté cette année : deux agents auront la chance de faire l’essai de vélos électriques, dans le cadre d’un projet pilote. Patrouille nautique Afin que les sorties sur l’eau soient synonymes de plaisir et de sécurité, les patrouilleurs nautiques navigueront jusqu’en septembre là où l’on retrouve le plus de plaisanciers. En plus de répondre aux appels d’urgence, les patrouilleurs effectueront des opérations de prévention et surveillance. Les rivières de la région comportent certaines particularités, souvent inconnues des amateurs de nautisme, pensons ici aux chenaux étroits, au niveau d’eau faible ou variable ainsi qu’à la température froide à certains endroits. Les policiers appellent donc à la prudence. Le Service de police conseil de respecter les consignes suivantes : Ne consommez pas de boissons alcoolisées

Ayez à bord l’équipement obligatoire

Conformez-vous aux règles de navigation

Faites preuve de respect envers les propriétaires riverains en réduisant votre vitesse aux abords de la rive et en abaissant le volume de votre musique.