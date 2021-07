L’École hôtelière de Laval et le Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne s'unissent

L’École hôtelière de Laval et le Centre de formation professionnelle Paul-Émile-Dufresne font place à l’École hôtelière et d’administration de Laval. Cette annonce vient s’ajouter à celle du Centre de formation Compétences-2000 et du Centre de formation en métallurgie de Laval qui sont maintenant réunis sous la bannière de l’École des métiers spécialisés de Laval.

L’École hôtelière et d’administration de Laval présente une offre de service riche d’abord par les programmes de l’alimentation et de la restauration, propre à la notoriété de l’École hôtelière de Laval, institution établie depuis 1995, ainsi qu’avec une offre en administration et en entrepreneuriat. Une nouvelle image a été créée pour ce centre qui s’installera dans les mois à venir dans l’édifice Cunard, situé à l’angle des autoroutes 15 et 440.

« L’alliage de ces deux centres de formation professionnelle reflète bien ce que nous visons pour nos élèves adultes au Centre de services scolaire de Laval. Une accessibilité au marché du travail en tenant compte des exigences et des besoins, une saine adéquation formation-emploi, un service aux élèves qui leur ressemble et qui leur permet d’ouvrir leurs possibilités et de développer au maximum leur expertise. L’École hôtelière et d’administration de Laval est un établissement qui s’inscrit parfaitement dans notre volonté de créer et d’offrir des lieux rassembleurs, où on y retrouve des programmes d’enseignement qui contribuent à l’essor économique lavallois », affirme le directeur général du CSS de Laval, Yves Michel Volcy.

« L’École hôtelière et d’administration de Laval se veut un lieu qui fera place à davantage de collaborations et d’implication de la part des partenaires du milieu, ce qui marquera également le parcours de nos diplômés. À cela on ajoute une proximité privilégiée avec le secteur de l’entrepreneuriat qui vient leur ouvrir de nouvelles avenues. Le marché du travail évolue constamment et nous nous assurerons d’offrir la meilleure préparation qui soit à nos élèves, leur permettant de trouver leur voie à travers une formation complète, riche en échanges et en expérimentations, tout en leur permettant de développer leur sens des affaires », déclare Katy Fortin, directrice de l’École hôtelière et d’administration de Laval.

Nouveau lieu au cœur de Laval

Avec son emplacement géographique stratégique au cœur de Laval, le réaménagement de l’immeuble Cunard en fera un lieu centralisé et multiservice regroupant formation professionnelle, éducation des adultes, formation continue et service aux entreprises. Pour sa part, la salle à manger de l’École hôtelière et d’administration de Laval sera toujours ouverte au grand public dans un nouvel environnement.

Les détails sont à venir quant à l’inauguration officielle de ce nouveau lieu. Entre temps, l’École hôtelière et d’administration de Laval maintiendra son emplacement dans les bâtiments actuels en ce qui concerne la restauration, au 190, rue Roseval, et l’administration et l’entrepreneuriat, au 2525, boulevard de la Renaissance.