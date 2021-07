Qu’est-ce que la formation « Objectif intégration » ?

Choisir de s’installer dans un nouveau pays représente un défi de taille, et il peut être difficile pour les nouveaux arrivants de savoir comment s’intégrer à cette nouvelle société d’accueil. Heureusement, il existe des programmes d’aide à l’intégration, offertes par le gouvernement du Québec. Parmi ceux-ci, nous retrouvons la formation « Objectif Intégration ». Voici tout ce que vous devez savoir au sujet de cette formation offerte aux nouveaux immigrants.

En quoi consiste la formation « Objectif Intégration » ?

Offerte par le Ministère de l’immigration, de la francisation et de l’intégration, cette session d’information gratuite renseigne les nouveaux arrivants sur les valeurs québécoises, telles qu’exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne, ainsi que sur les valeurs démocratiques et les codes culturels et l’encadrement légal du monde de l’emploi.

La formation « Objectif Intégration » permet également de mieux comprendre la diversité québécoise, et de faciliter l’intégration des personnes immigrantes et de leur famille. Elle est d’une durée de 24 heures, et comprend 3 volets.

Suivant la formation, les participants recevront une attestation de participation qui est nécessaire afin d’obtenir le certificat de sélection du Québec. Enfin, certains participants peuvent être éligibles à une allocation de 188$ pour avoir suivi la formation « Objectif Intégration », qu’ils soient citoyens canadiens naturalisés, résidents permanents, travailleurs temporaires ou étudiants étrangers.

À qui s’adresse la formation « Objectif Intégration » ?

Cette séance de formation s’adresse aux personnes de 18 ans et plus, ayant une connaissance du français de niveau intermédiaire, ayant un statut d’immigration. Elle est également offerte aux travailleurs temporaires ainsi qu’aux étudiants étrangers, sous certaines conditions.

La formation « Objectif Intégration » aide à l’obtention du certificat de sélection du Québec (CSQ). En effet, et ce depuis le 1er janvier 2020, les candidats à l’immigration économique et les membres de leur famille qui les accompagnent au Québec, doivent pouvoir démontrer leur connaissance des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises afin d’obtenir le certificat de sélection du Québec.

Où se donne la formation « Objectif Intégration » ?

La formation « Objectif Intégration » se donne dans plusieurs régions du Québec, grâce à divers organismes dédiés à l’accueil et à l’accompagnement des nouveaux arrivants, dont le Collectif (CFIQ) à Montréal.

La formation peut être dispensée en personne dans le respect des règles sanitaires en place, mais est également offerte en ligne par certains organismes.

Comment s’inscrire à la formation « Objectif Intégration » ?

Intéressé à vous inscrire à cette formation ? Vous avez plusieurs options pour le faire. En effet, vous pouvez vous inscrire directement sur le site web du Ministère de l’immigration, dans le cadre du service d’Accompagnement Québec, ou auprès d’un des organismes offrant la formation.

En plus de vous offrir les avantages ci-haut mentionnés, la formation « Objectif Intégration » vous permettra de mieux vous adapter à votre nouvelle terre d’accueil, de créer des liens avec votre communauté, et de pouvoir débuter votre nouvelle vie en y étant mieux préparé.