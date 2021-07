Une campagne pour arracher l'herbe à poux à Laval

La Ville lance sa campagne sur l'herbe à poux par le biais d'une vidéo (youtu.be/fk96CSYEUbs) qui invite les Lavallois à arracher les plants d'herbe à poux sur leurs terrains et en bordure des rues, et ce, avant le 1er août.

Laval mène annuellement un programme de contrôle de la prolifération de l'herbe à poux pour améliorer la qualité de vie de ses citoyens, dont la collaboration est essentielle pour arracher les plants avant la floraison.

En éliminant ces plants avant le mois d'août, nous les empêchons de libérer leur pollen et nous contribuons ainsi à amoindrir les symptômes des Lavallois allergiques.

Chaque année, le pollen de l'herbe à poux indispose plus de 40 000 Lavallois.

Comment reconnaître l'herbe à poux?

Les plants d'herbe à poux mesurent entre 10 et 90 cm. La tige est poilue. Les feuilles sont minces et dentelées. Au sommet de la plante, on retrouve des épis verdâtres atteignant jusqu'à 15 cm de longueur.

L'herbe à poux n'est pas l'herbe à puce

L'herbe à poux et l'herbe à puce sont des plantes très différentes. Contrairement à l'herbe à puce, on peut toucher l'herbe à poux et l'arracher à tout moment et sans danger.