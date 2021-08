Une collecte spéciale des déchets pour soutenir la transition vers les nouvelles habitudes

La Ville de Laval a organisé une collecte spéciale manuelle des déchets à une centaine de points de collecte afin de soutenir l’adaptation aux nouvelles pratiques. Celle-ci s’ajoute aux collectes déjà prévues normalement.

Ainsi, un grand ramassage a été effectué dans les derniers jours afin de s’assurer que des lieux ciblés de la ville sont exempts d’accumulation de matières résiduelles abandonnées. Cette intervention était nécessaire, pour maintenir la salubrité des rues et la qualité du milieu de vie des citoyens.

De plus, plusieurs agents de sensibilisation qui sillonnent le territoire depuis le mois d’avril dernier poursuivront leur travail lors des prochaines collectes afin de mieux accompagner les citoyens à faire le tri des matières résiduelles et d’expliquer les solutions de récupération disponibles afin de maximiser l’utilisation des bacs de collecte.

« Déployer une nouvelle façon de collecter simultanément les ordures, le recyclage et le compost à près de 130 000 portes est un processus complexe. Nous sommes conscients des défis que cela comporte. C’est pour cette raison que nous déployons des mesures spécifiques pour aider les citoyens à s’adapter, dont cette collecte spéciale. Sur la très grande majorité du territoire, tout se passe bien, mais quant à cette centaine de points de déchets abandonnés, il n’était pas acceptable de laisser en place ces matières, autant pour la propreté de la ville que pour le bien-être de la population lavalloise. » — Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif

Mentionnons que cette opération très ciblée, qui concerne environ une centaine de points de collecte, consistait dans le ramassage de talles de déchets abandonnés sur des terrains vacants au bout de rues sans issue ou laissés sur le bord de la rue, mais aussi non conformes aux services habituels de collecte.

Chaque action compte

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie du camionnage et des matières recyclables, la gestion des collectes amène des enjeux particuliers pour lesquels la Ville doit rester vigilante et faire preuve d’agilité constante afin d’assurer la salubrité du territoire.

Rappelons qu’en avril dernier, près de 123 000 bacs noirs desservant 130 000 portes ont été distribués sur le territoire. Cette opération destinée aux citoyens habitant des immeubles de 7 logements et moins a ainsi complété le service de collecte automatisée à trois voies (bac brun, bac bleu, bac noir). Toutefois, les nouvelles habitudes requises par la collecte à trois voies requièrent encore des ajustements de la part des citoyens. Il est par ailleurs important de souligner qu’en plus de la collecte à trois voies, d’autres solutions de récupération et de valorisation sont possibles.

En mars de cette année, la Ville a adopté la Stratégie lavalloise de gestion des matières résiduelles 2020-2025 qui témoigne de la volonté de la Ville de mettre en place les conditions propices afin de tendre vers le « zéro déchet » d’ici 2035 et devienne ainsi plus urbaine de nature.

Rappel des manières pour disposer des matières résiduelles

Avec la nouvelle collecte automatisée à trois voies, les citoyens ont maintenant accès à plusieurs façons de disposer de leurs matières résiduelles.

Déchets

Bac noir ramassé 1 fois par semaine, pour les immeubles de 7 logements et moins.

Bac noir et autres contenants ramassés 1 à 2 fois par semaine, pour les immeubles de 8 logements et plus et les commerces.

Recyclage

Bac bleu ramassé 1 fois par semaine.

Compost

Bac brun ramassé 1 fois par semaine d’avril à novembre et aux 2 semaines en saison hivernale, pour les immeubles de 7 logements et moins.

Implantation de la collecte en cours, pour les immeubles de 8 logements et plus.

Deux aires de réception des matériaux secs

Gratuit pour un volume de 12 m3 par adresse, par année.

Collecte des encombrants

Pour les immeubles de 7 logements et moins, la collecte des encombrants a lieu la dernière semaine complète de chaque mois, une journée ouvrable avant la collecte des ordures.

Pour les citoyens dont les collectes du bac bleu et du bac noir sont le lundi, la collecte des encombrants est le vendredi suivant.

Exceptionnellement, en 2021, 6 collectes supplémentaires sont offertes.

Collecte des vieux appareils réfrigérants