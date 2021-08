Laval est solidaire envers Haïti et fait un don de 20 000$ à la Croix-Rouge

Au nom de la population, la Ville de Laval répond à la campagne Fonds de secours : séisme en Haïti de la Croix-Rouge canadienne en allouant une aide humanitaire de 20 k$.

Cette aide vise à répondre aux besoins les plus urgents des personnes et des communautés touchées par le violent tremblement de terre et la réplique sismique qui ont dévasté la région le 14 août dernier.

Le puissant tremblement de terre d’une magnitude de 7,2 sur l’échelle de Richter, qui s’est produit à 10 km de profondeur, a fait plus de 1 400 victimes et près de 7 000 blessés parmi les habitants, et ce bilan pourrait continuer de s’alourdir. La Ville de Laval participe à l’aide humanitaire à l’instar de plusieurs grandes villes canadiennes.

« Plus de 10 % de la population immigrante de Laval est d’origine haïtienne. Tout comme ma collègue, Jocelyne Frédéric-Gauthier, conseillère municipale d’Auteuil, nous sommes fiers de l’implication et de la richesse que cette communauté apporte à notre Ville. Ainsi, par solidarité, nous offrons, au nom de toute la population, nos plus sincères condoléances aux familles qui ont perdu des proches dans cette tragédie. Nous souhaitons également soutenir ce pays déjà extrêmement fragilisé et exposé aux catastrophes naturelles en faisant ce don à la Croix-Rouge canadienne. » — Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif

Le Fonds de secours : séisme en Haïti

La Croix-Rouge canadienne a ouvert un fonds de secours dédié aux victimes du séisme en Haïti sur son site Web. Le don fait à la Croix-Rouge canadienne servira à répondre aux besoins immédiats aux 800 000 personnes sinistrées, à appuyer les efforts de secours, à favoriser le rétablissement à long terme, à renforcer le niveau de résilience ainsi qu’à préparer Haïti et les régions touchées à faire face à d’autres sinistres, y compris les situations d’urgence pouvant découler du séisme. Les activités pourraient évoluer en fonction des besoins émergents. L’aide est coordonnée par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.