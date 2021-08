Retour de la traditionnelle Collecte de sang des Lavallois

Pour une deuxième année consécutive, la Collecte de sang des Lavallois se fera exclusivement sur rendez-vous (pris par téléphone ou en ligne) afin d’assurer la sécurité des citoyens et des bénévoles de première ligne en contexte de pandémie.

Cette formule permettra de contrôler l’achalandage des donneurs, mais également d’accélérer le processus de dons. L’événement sera tenu les 9 et 10 septembre 2021 au Centre sportif Bois-de-Boulogne.

« Un c’est bien, mais deux c’est mieux ! »

Plus que jamais, les dons de sang sont cruciaux pour sauver des vies, et les besoins sanguins ne ralentissent pas, surtout en cette période pandémique. Les Lavallois sont invités à faire un don avec un ami, un membre de la famille ou même un collègue. À noter que plusieurs mesures sanitaires seront mises en place sur le site de la collecte pour protéger les citoyens qui viendront y faire un don ainsi que les bénévoles.

« Cela fait maintenant 48 ans que nous pouvons compter sur la participation des Lavallois. Le maire Marc Demers, mes collègues du conseil et moi, nous espérons de tout cœur que vous serez encore nombreux au rendez-vous de cette année. Si la pandémie de la COVID-19 nous a démontré quelque chose, c’est que malgré les épreuves difficiles auxquelles nous faisons face, les Lavallois sont là les uns pour les autres et ont un grand enthousiasme à relever les défis collectifs. La collecte en est un, nous vous invitons à venir en grand nombre. » — Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif

Depuis ses débuts, la Collecte de sang des Lavallois a permis de recueillir plus de 50 000 dons. Pour 2021, l’objectif est de 700 dons en deux jours. La majorité des personnes de 18 ans et plus en bonne santé peuvent donner du sang.

La tenue de la Collecte de sang des Lavallois est possible grâce à la participation de nombreux partenaires, dont la Ville de Laval, Héma-Québec, Sanofi, McDonald’s et le Centre sportif Bois-de-Boulogne.