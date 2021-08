Lowe’s Canada supporte quatre organismes de Laval

La campagne annuelle des Héros de Lowe’s Canada est de retour cette année, et grâce à la générosité des clients, quatre organismes de la région de Laval.

Du 1er au 30 septembre, les clients qui visiteront les magasins RONA et Réno-Dépôt de Laval seront invités à faire un don pour soutenir la cause locale choisie par le magasin.

Au terme de la campagne, Lowe’s bonifiera de 50% les sommes amassées jusqu’à concurrence de 2000$ par établissement.

Organismes soutenus à Laval

L’entrepôt RONA Laval: Maison L’Esther;

Réno-Dépôt Laval: Centre de bénévolat et Moisson Laval;

Réno-Dépôt Sainte-Dorothée: Centre de bénévolat et Moisson Laval;

RONA Laval - Pont Viau: Relais communautaire de Laval;

RONA Quicaillerie Métro: Maison de la famille de Saint-François.

« La campagne des Héros Lowe’s Canada occupe une place privilégiée dans le cœur de nos équipes. Le nombre croissant de centres de distribution et de magasins affiliés RONA qui choisissent de joindre leurs efforts à ceux de nos magasins corporatifs année après année témoigne de façon éloquente de l’engouement de notre réseau tout entier envers cette campagne », explique Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Affaires publiques, protection des actifs et développement durable. « Pour la première fois cette année, nous avons dépassé le cap des 300 emplacements participants. Les mots me manquent pour exprimer toute la fierté ressentie de voir nos gens se mobiliser ainsi pour venir en aide à nos communautés », conclut M. Lamoureux.