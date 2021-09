Journées du patrimoine religieux: neuf lieux à visiter en fin de semaine

Les Journées du patrimoine religieux 2021 auront lieu en fin de semaine, les 11 et 12 septembre, et sont présentés par le Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ) ainsi que l’Association du tourisme religieux et spirituel du Québec (ATRSQ).

Sur une base volontaire, 276 organisateurs ont inscrit des activités à la programmation qui vise à fournir aux Québécois une opportunité de mieux connaître et apprécier les multiples caractéristiques artistiques, historiques et architecturales de leur patrimoine religieux.

« Nous sommes heureux de créer une occasion pour les citoyens d’être accueillis comme visiteurs dans les lieux patrimoniaux participants à la programmation des Journées du patrimoine religieux. Le patrimoine religieux québécois est riche et abondant et nous travaillons à le préserver. Visitez les sites pour mieux les connaître et apprécier leurs spécificités : perspectives paysagères, clochers, ouvrages de menuiserie, œuvres d’art, orgues et vitraux; ils regorgent d’œuvres dignes de musées, ils sont nos châteaux et sont remplis d’histoire », de dire Josée Grandmont, présidente du conseil d’administration du CPRQ.

Dans le secteur de Laval, neuf établissements seront accessibles soit :

- Musée Délia-Tétreault (dans la Maison de Pont-Viau)

- Église Saint-François-de-Sales

- Église Saint-Gilles

- Église Saint-Maurice-de-Duvernay

- Église Saint-Noël-Chabanel

- Église Saint-Théophile de Laval

- Église Saint-Vincent-de-Paul

- Église Sainte-Dorothée

- Église Sainte-Rose-de-Lima

Toutes les activités sont gratuites et des dons en faveur de la conservation des lieux peuvent être recueillis sur place. Les activités seront offertes en conformité avec les règles sanitaires qui seront en vigueur les 11 et 12 septembre.

Les visiteurs sont invités à publier leur photos et vidéos de leurs expériences sur les médias sociaux avec le mot-clic #Journéesdupatrimoinereligieux2021 et à suivre l’événement sur ses pages Facebook et Instagram.