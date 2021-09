Laval adopte une politique d’accessibilité universelle

La Ville de Laval a adopté la Politique d’accessibilité universelle, qui vise à favoriser la participation sociale sans discrimination à l’ensemble des citoyennes et des citoyens du territoire. Aussi, elle adhère à la Déclaration pour souligner l’importance de l’accessibilité universelle, par laquelle elle réaffirme le caractère essentiel de celle-ci au sein d’une société juste et inclusive.

« L’accessibilité universelle vise à éliminer toutes les barrières physiques, sociales et communicationnelles pouvant limiter une personne dans l’accomplisse­ment de ses activités de tous les jours. C’est un défi auquel nous répondons maintenant, de concert avec le personnel municipal et l’ensemble des partenaires qui œuvrent auprès des familles, des personnes aînées et des gens qui vivent avec des limitations fonctionnelles », a précisé Nicholas Borne, conseiller municipal de Laval-les-Îles et responsable du dossier de l’accessibilité universelle.

Par ces gestes, la Ville souhaite mettre en œuvre les conditions favorables pour que toute la population puisse, notamment, se déplacer, s’informer et participer à la vie démocratique en accédant aux bâtiments, aux services et aux activités qui lui sont dédiés.

« Nous avons l’ambition de faire de Laval une ville de plus en plus inclusive, accueillante et rassembleuse. Les actions qui découlent de cette politique et de cette déclaration permettent à la Ville de poursuivre le développement de son expertise et de conjuguer les efforts des divers services municipaux afin d’accroître la participation pleine et entière de l’ensemble de la population sans exception », a indiqué Stéphane Boyer, maire suppléant et vice-président du comité exécutif de Laval.

Démarche concertée depuis 2019

Dans le cadre de la démarche d’élaboration de la Politique d’accessibilité universelle de Laval, une cinquantaine de personnes impliquées dans ce domaine se sont concertées lors de consultations internes et externes.

De plus, elles ont réalisé un état de la situation et elles ont déterminé les enjeux, les orientations et les objectifs de cette politique. La mise en œuvre de celle-ci permettra à la Ville d’accroître sa capacité d’agir en accessibilité universelle et d’assumer son leadership en la matière auprès de l’ensemble des acteurs et des actrices œuvrant sur le territoire lavallois.