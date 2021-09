Les freins sont essentiels pour ralentir votre voiture, que ce soit brusquement pour éviter une collision ou pour s'arrêter doucement aux feux de circulation. Ils sont cruciaux pour la sécurité, non seulement la vôtre, mais aussi celle des autres usagers de la route autour de vous. Il est donc logique de s'assurer qu'ils sont bien entretenus. Vous vous demandez « quand devrais-je changer les disques de frein »? Voici ce que vous devez savoir.

Comment savoir si vos freins doivent être remplacés ?

Vérifier vos freins pour vous assurer qu'ils sont en bon état nécessite vos sens de la vue, de l'ouïe et du toucher. Cela vous donnera une bonne idée du moment où remplacer vos freins. Vos freins devront peut-être être remplacés si vous remarquez l'un des signes suivants :

Bruit de grincement : Des grincements provenant des freins sont à prévoir dans des conditions de conduite normales, en fonction de la propreté de vos freins, des matériaux utilisés pour vos plaquettes de frein et de la météo. Cependant, un bruit strident est un avertissement que les plaquettes de frein peuvent avoir besoin d'être remplacées. Ce bruit strident peut être entendu même lorsque les freins ne sont pas utilisés. Si vous attendez trop longtemps, le bruit de crissement sera remplacé par un bruit de grincement qui signifie que les plaquettes de frein sont complètement usées et peuvent potentiellement générer des coûts supplémentaires en endommageant le disque de frein.

Lumière d'alarme : Certaines voitures ont un voyant d'avertissement sur le tableau de bord pour vous faire savoir quand vos freins ont besoin d'attention. La plupart des capteurs ont la même durée de vie que les plaquettes de frein, ils doivent donc être remplacés avec les plaquettes de frein. Avant de vous fier à cette méthode, il est préférable de consulter votre manuel du propriétaire, car toutes les voitures ne sont pas équipées de capteurs de plaquettes de frein.

Voiture tirant d'un côté : Si votre voiture tire d'un côté ou de l'autre pendant que vous conduisez, cela peut être un signe de plaquettes de frein usées ou que les goupilles de guidage de l'étrier ou le piston collent.

Vibrations : Si vous sentez que votre voiture vibre lorsque vous freinez, c'est le signe que vos disques de frein peuvent être anormalement usés ou avoir subi des dommages thermiques suite à un freinage brutal.

À quelle fréquence devez-vous remplacer vos freins ?

En général, il n'y a pas d'intervalle fixe pour remplacer vos freins, car la durée des composants des freins dépend beaucoup du véhicule ainsi que du style de conduite. Le système de freinage peut durer jusqu'à 80,000 km ou même plus, mais peut nécessiter un remplacement bien avant dans le cas d'une utilisation intensive. Votre manuel du propriétaire contiendra plus d'informations sur les intervalles recommandés pour le remplacement des freins de la marque et du modèle de votre voiture.

Il est important de noter, si les disques sont inégalement usés ou fortement rayés, qu'il est recommandé de remplacer vos plaquettes et disques de frein en même temps.