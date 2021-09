Les activités en présentiel de retour

Après une session d’hiver en présentiel, l’organisme Loisirs Renaud-Coursol est prêt à renouer avec les activités en présentiel et dévoile une riche programmation pour l’automne 2021.

Alors que l’hiver dernier, l’organisme offrait tout de même un certain nombre d’activités de loisirs en virtuel, il pourra multiplier son offre en fonction des nouvelles mesures sanitaires qui permettent de tenir des activités intérieures. Cette nouvelle est accueillie comme un soulagement par toute l’équipe de l’organisme qui pourra enfin retrouver un rythme normal et accueillir des clients à nouveau dans ses locaux.

En temps normal, Loisirs Renaud-Coursol pouvait offrir plus de 160 activités de loisirs diversifiées aux Lavalloises et Lavallois, une offre populaire et appréciée de toutes et tous. Cependant, la pandémie aura affecté l’offre à l’automne et l’hiver dernier. Malgré la situation, l’organisme n’a pas abandonné, l’équipe tout entière s’est retroussé les manches et a travaillé afin d’offrir des activités virtuelles, un nouveau camp de jour à l’été 2021, tout en restant fin prêt pour un retour à la normale.

C’est donc avec beaucoup de fébrilité que l’équipe a accueilli la possibilité de tenir des activités en présentiel à l’automne. « Notre but a toujours été d’offrir des activités abordables, accessibles et permettant de maintenir la population lavalloise active. C’est ce que nous avons tout de même fait, tout au long du confinement, mais les activités virtuelles ne sont pas autant accessibles à toutes et tous que les sont les activités telles que nous les connaissions avant la COVID. Aujourd’hui, nous sommes prêts à retrouver notre rythme normal et à faire un lancement plus qu’important pour l’automne afin d’aller rechercher nos anciens clients, ainsi que de nouveaux intéressés », souligne Lucie Lanthier, directrice générale de l’organisme.

Se retrouver

C’est en soulignant l’importance d’une offre accessible, de qualité et inclusive, d’activités physiques, culturelles et communautaires pour les Lavalloises et Lavallois que l’organisme a annoncé sa programmation pour l’automne 2021. Pour encourager la population à retourner vers leurs activités de loisirs, l’organisme mise sur slogan « On se retrouve ! », sur leurs bas prix, ainsi que sur les bienfaits d’un retour à la normale et aux activités en présentiel sur notre bien-être global, mental et physique.

« Nous sommes fiers de notre programmation, de notre offre et nous sommes impatients de retrouver les participants. À l’automne, on se retrouve enfin », d’ajouter Lucie Lanthier.

La programmation de l’organisme est disponible depuis le 31 août sur le site web de l’organisme et la session débutera le 20 septembre prochain.