Nouveau programme de soutien et d’accompagnement aux femmes vulnérables

Femmes en Emploi, un organisme lavallois sans but lucratif, a mis sur pied un nouveau projet intitulé Soutien aux femmes vulnérables, qui aide à atténuer les impacts sanitaires, sociaux et économiques de la COVID-19 qui touchent particulièrement les femmes vulnérables.

Le projet vient en aide notamment aux femmes, leurs familles, et les nouvelles arrivantes, qui malheureusement vivent au seuil de la pauvreté. Il permet de répondre rapidement et de façon différenciée à divers besoins exprimés par des mères principalement allophones et en situation de précarité, ainsi que de contribuer à leur bien-être dans ce contexte de pandémie à Laval.

Le projet est en place jusqu'au 30 septembre 2022.

Il a été rendu possible grâce à la contribution financière de la Fondation Lucie et André Chagnon dans le cadre de son fonds d’urgence COVID-19. Pour toute demande d’informations complémentaires, contacter l'organisme par téléphone au 450-490-4895 ou par courriel à [email protected]