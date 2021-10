Début de la prise de rendez-vous pour la vaccination contre la grippe saisonnière

La population lavalloise peut prendre rendez-vous afin de recevoir le vaccin contre la grippe en visitant le clicsante.ca. Les plages de rendez-vous pour la vaccination, qui débutera le 1er novembre 2021, sont accessibles dès maintenant.

Certaines personnes considérées plus à risque de complications

« Bien des gens ne sont pas conscients de la gravité des complications que peut engendrer la grippe. Par conséquent, ils ne voient pas vraiment l’utilité de la vaccination. Pourtant, les personnes considérées à risque sont fortement encouragées à se faire vacciner contre la grippe à l’automne. La vaccination constitue le moyen de protection le plus sûr contre la grippe et ses complications. Elle peut même sauver des vies! », indique le directeur de santé publique, le docteur Jean-Pierre Trépanier.

Les personnes ciblées pour la vaccination gratuite cette année sont les suivantes :

• les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de certaines maladies chroniques;

• les adultes ayant certaines maladies chroniques (incluant les femmes enceintes, quel que soit le stade de leur grossesse);

• les femmes enceintes en bonne santé aux 2e et 3e trimestres de leur grossesse;

• les personnes âgées de 75 ans et plus.

Afin de diminuer les risques de transmission, la vaccination est aussi offerte gratuitement :

• aux proches qui habitent sous le même toit qu’un enfant de moins de 6 mois ou qu’une personne à risque élevé d'hospitalisation ou de décès ainsi qu'à leurs aidants naturels;

• aux travailleurs de la santé, particulièrement ceux qui donnent des soins directs aux patients.

Notons qu’il a été annoncé que les usagers des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et des ressources intermédiaires et de type familial (RI-RTF), tout comme les personnes vivant dans des résidences privées pour aînés (RPA), pourront se faire offrir de recevoir, en même temps, le vaccin contre l’influenza ainsi que la dose supplémentaire de vaccin contre la COVID-19. Ces personnes ou leurs proches n’ont pas de démarches à faire pour l’instant.

La vaccination dans ces milieux débutera comme prévu à la fin octobre 2021.

Inscription sur clicsante.ca

Pour prendre rendez-vous en ligne :

• se rendre sur le www.clicsante.ca;

• sélectionner le service « Vaccin grippe saisonnière »;

• inscrire son code postal et choisir l’installation désirée.

Il est possible de réserver son rendez-vous et celui des membres de sa famille en une seule étape. Les personnes qui n’ont pas accès à Internet doivent téléphoner au 450 256-1603.

Nouveaux sites de vaccination

Quatre sites de vaccination seront offerts à Laval, sur rendez-vous seulement :

• CLSC des Mille-Îles 775, rue Montrose, Laval (Québec) H7E 3M3

• Clinique de vaccination de la Place Sports Experts 4855, rue Louis-B.-Mayer, Laval (Québec) H7P 6C8

• Clinique de vaccination Le Quartier Laval 630, boulevard Le Corbusier, unité 630, Laval (Québec) H7N 0A9

• Clinique-école de soins infirmiers du Collège Montmorency 475, boulevard de l’Avenir, porte 5.8, Laval (Québec) H7N 5H9

Rappelons que le vaccin protège seulement contre les souches de virus de la grippe qu’il contient. Il ne protège pas contre les autres infections respiratoires, comme le rhume ou la COVID-19.

Les consignes s’appliquant à la COVID-19, comme le port du masque et la distanciation physique, sont aussi efficaces pour prévenir la transmission du virus de la grippe.

Pour en savoir plus sur la grippe, ses symptômes et les conseils pour la soigner, la population est invitée à consulter le site Web lavalensante.com/vaccingrippelaval.