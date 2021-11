PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE GATINEAU

NO.: 550-04-021986-217



COUR SUPÉRIEURE

(Chambre de la Famille)

________________________________



FRANÇOIS DESFORGES

Partie demanderesse

C.

GENEVIÈVE DUFOUR-PRÉVOST

Partie défenderesse

________________________________

AVIS PUBLIC DE NOTIFICATION

(articles 135 C.p.c.)

________________________________________________________________

Avis est donné à Geneviève Dufour-Prévost de vous présenter au greffe du Palais de justice de Gatineau situé au 17, rue Laurier, à Gatineau (secteur Hull) dans les 30 jours afin de recevoir la demande en annulation de pension alimentaire et annulation d’arrérages de pension alimentaire et demande pour mesures de sauvegarde en suspension du paiement de la pension alimentaire et des arrérages qui a été laissée à votre attention.

Vous devez répondre à cette demande dans le délai indiqué dans l’avis d’assignation qui l’accompagne, sans quoi un jugement par défaut pourrait être rendu contre vous et vous pourriez devoir payer les frais de justice.

Le présent avis est publié aux termes d’une ordonnance rendue le 1er novembre 2021 par la greffière adjointe du Palais de justice de Gatineau dans le dossier numéro 550-04-021986-217.

Il ne sera pas publié à nouveau, à moins que les circonstances ne l’exigent.

À Gatineau, le 2 novembre 2021

________________________________

Me Julie Lalonde

Avocate de la partie demanderesse