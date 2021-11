La Maison Le Prélude en lice pour remporter un important don

La Maison Le Prélude de Laval fait partie des douze organismes finalistes à la cinquième édition du grand concours philanthropique de iA Groupe financier, qui courent la chance de remporter un grand don de 100 000 $ pour soutenir un projet en lien avec le bien-être et la santé des enfants de 0 à 18 ans.

Cet organisme lavallois aident les enfants des mères victimes de violence, qui subissent eux aussi des conséquences négatives. Avec le don de 100 000 $, la Maison Le Prélude souhaiterait créer un premier guide d’accompagnement traduit dans plusieurs langues, dont l’objectif sera de favoriser la sécurité des enfants et de diminuer les impacts de la violence conjugale sur ceux-ci.

Le public a alors jusqu’au 30 novembre pour se rendre à l’adresse concours-dons.ia.ca et voter pour les projets qu’il juge les plus inspirants.



Au terme du vote, 500 000 $ en dons seront partagés parmi les douze organismes finalistes. Quatre dons de 100 000 $ seront remis aux organismes ayant reçu le plus d’appuis dans chacune des grandes zones géographiques du concours, et huit dons de 10 000 $ aux autres finalistes. Les quelque 8 000 employés de iA Groupe financier auront aussi à choisir leurs quatre coups de cœur, lesquels recevront un don additionnel de 5 000 $ chacun.

Les gagnants seront dévoilés au cours de la semaine du 6 décembre.

Les 11 autres organismes finalistes sont :

- Environmental Youth Alliance (EYA), Vancouver, Colombie-Britannique

- Fondation Mealshare Aid, Sherwood Park, Alberta

- Fondation CancerCare Manitoba, Winnipeg, Manitoba

- Teach For Canada, Toronto, Ontario

- Fondation Lung Health, Toronto, Ontario

- Autism in Mind Children’s Charity, Markham, Ontario

- Passeport pour ma réussite, Verdun, Québec

- La Bouchée généreuse, Québec, Québec

- Collège Frontière, Fredericton, Nouveau-Brunswick

- No Time for That, Halifax, Nouvelle-Écosse

- Fondation Kids Eat Foundation Newfoundland and Labrador, Saint-Jean, Terre-Neuve et Labrador

« Merci aux centaines d'organismes de partout au Canada qui ont pris le temps de présenter leurs projets et aspirations. Nous sommes choyés de pouvoir compter sur des gens nombreux et dévoués pour faire une réelle différence dans la vie des jeunes. J'invite maintenant le grand public à se laisser inspirer par les projets finalistes et à aller voter », a affirmé Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier.