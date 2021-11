HGrégoire sera président d'honneur de l'Opération Nez rouge de Laval--Basses-Laurentides

Le retour des campagnes d’Opération Nez rouge après une année d’absence sur les routes signifie également le renouvellement du partenariat entre HGrégoire et Opération Nez rouge de Laval--Basses-Laurentides et Montréal.

Ainsi, HGrégoire assumera à nouveau la présidence d’honneur pour la région Laval--Basses-Laurentides sous la gouvernance de Harry Kasparian, vice-président au marketing chez HGrégoire.

Véritable tradition du temps des Fêtes, ce partenariat entre HGrégoire et Opération Nez rouge Laval--Basses-Laurentides en est à sa 18e année consécutive, alors que celui avec la région de Montréal en est à sa deuxième année.

Pour remercier ceux et celles qui se porteront volontaires auprès de l’Opération Nez rouge à Montréal et à Laval--Basses-Laurentides entre le 26 novembre et le 31 décembre 2021, HGrégoire fera tirer au sort, parmi tous les bénévoles, un voyage pour 2 personnes au Québec, et ce, pour chacune des deux régions.

« La sécurité routière demeure une cause qui nous tient particulièrement à cœur, et nous continuons de croire qu’il est de notre responsabilité de sensibiliser la population aux dangers de l’alcool au volant », affirme Harry Kasparian, vice-président au marketing chez HGrégoire. « C’est pourquoi nous souhaitons encourager nos employés, ainsi que le reste de la population, à devenir bénévoles pour rendre nos routes plus sécuritaires pendant la période des Fêtes. »

L’année dernière, HGrégoire a collaboré avec l’organisme sur une campagne de sensibilisation virtuelle, étant donné l’absence des traditionnels rassemblements des Fêtes.