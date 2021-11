Laval remet plus de 411 000 $ à Centraide

Les coprésidents de la 23e campagne annuelle de Centraide ainsi que le maire de Laval, Stéphane Boyer, ont remis au nom des employés et des retraités de la Ville un montant de 411 366,89 $ à Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal, lors de la cérémonie de clôture qui s’est déroulée en mode virtuel le 16 novembre.

Ce montant correspond à la somme des dons récoltés du 4 au 29 octobre auprès des employés, des retraités, des élus, d’une association et d’un syndicat et de ceux obtenus dans le cadre du don corporatif.

« Malgré les deux dernières années particulièrement marquées par la pandémie, les organismes communautaires du territoire ont continué, plus que jamais, à offrir des services indispensables aux personnes les plus vulnérables. Ces personnes comptent sur nous tous pour les aider. Il faut appuyer ces organismes qui offrent nourriture, logement et qui brisent l’isolement. Je suis extrêmement fier de constater qu’année après année, nos employés et nos retraités se mobilisent pour les soutenir et les aider à mener à bien leur mission. Je remercie également les coprésidents d’honneur », a indiqué Stéphane Boyer, maire de Laval.

Les coprésidents d’honneur de la campagne, Clément Bilodeau, directeur général adjoint – Développement et aménagement du territoire, et Julien Kicinski, assistant-directeur à la Gendarmerie du Service de police de la Ville de Laval, ont souligné les importants efforts de mobilisation déployés par les équipes lors de cette campagne au succès inégalé. Soulignons que 62 % des services de la Ville ont dépassé leur objectif de don et que 238 donateurs de plus que l’an dernier se sont joints à l’élan d’entraide.

SUR LA PHOTO : Julien Kicinski, assistant-directeur à la Gendarmerie du Service de police de la Ville de Laval, Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal, Clément Bilodeau, directeur général adjoint – Développement et aménagement du territoire, et Stéphane Boyer, maire de Laval.