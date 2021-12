La Fondation du Collège Montmorency remet plus de 40 000 $ de bourses d’études

Le Gala du mérite et de l’excellence de la Fondation du Collège Montmorency où plus d’une cinquantaine de bourses d’études ont été remises à des diplômées et diplômés du Collège a eu lieu le 24 novembre dernier.

Lors de l’évènement, les 54 récipiendaires ont été honorés pour leur dossier scolaire exceptionnel et pour leur engagement dans leur département ou dans la vie étudiante. Au total, ils ont reçu plus de 40 000$ en bourses d’études offertes par la Fondation du Collège Montmorency ainsi que ses donateurs et partenaires.

Cet évènement, organisé en collaboration avec les équipes du Collège Montmorency, a permis de réunir plus de 150 invités - boursiers, professeurs et donateurs - dans l’enseigne du cégep.

Sous forme de parcours, chaque trio était invité à fouler le tapis rouge, à prendre une photo officielle, puis à échanger au salon V.I.P.

Pour plusieurs, ce fut de belles retrouvailles à la suite d’une année d’enseignement à distance. C’est dans une ambiance chaleureuse et avec le sourire au visage que les récipiendaires ont été honorés à l’occasion de leur dernier passage au Collège.