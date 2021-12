Thor Vikström fait don d'une île de Laval à un groupe de conservation

Conservation de la nature Canada (CNC) annonce la protection de l’île Ronde, située entre Montréal et Laval, sur la rivière des Prairies. C’est grâce à Thor Vikström, qui a fait ce don de terre de 3 hectares, que cet espace naturel est désormais préservé.

Amoureux de la nature et grand sportif, Thor Vikström souhaite créer un héritage naturel pour les générations futures en confiant à CNC les terres de sa famille. D’origine suédoise, la famille Vikström s’est installée au Canada dans les années 1960 et a pris soin de l'île pendant un demi-siècle.

« C’est dans un contexte urbanisé que l’on retrouve ce petit bijou de biodiversité. La famille Vikström en a pris grand soin et avec ce geste significatif, nous protégeons la diversité naturelle de cet habitat unique pour les bénéfices des espèces animales et floristiques qui y vivent, mais aussi pour les générations futures. Peu de gens le savent, mais une grande contribution des aires protégées de CNC provient de personnes généreuses qui choisissent de faire des dons de terre d’une grande valeur écologique », de souligner Annie Ferland, chargée de projets à Conservation de la nature Canada pour la Ceinture verte de Montréal.

Un havre de biodiversité

Cette acquisition permet d’augmenter les territoires protégés du secteur, ce qui bonifiera les habitats des nombreuses espèces végétales et animales qui s’y trouvent. L’habitat du caryer ovale, une espèce d’arbre susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec, sera notamment protégé par cette acquisition. On y trouve également un milieu humide propice à la reproduction de poissons et des amphibiens.

La tortue géographique, une espèce désignée préoccupante au niveau fédéral et désignée vulnérable au Québec, utilise fréquemment les rives de cette île, qui lui offrent ainsi une aire de repos à l’abri des dérangements. Ces sites se font de plus en plus rares pour cette espèce qui vit dans la région la plus densément peuplée du Québec.

Enfin, on aperçoit fréquemment dans ce secteur des oiseaux aquatiques et plusieurs espèces de sauvagine tels que la bernache du Canada, le canard branchu, le canard chipeau, le canard noir, le canard d’Amérique et le grand harle. Plusieurs poissons utilisent les eaux de la rivière des Prairies, dont la lotte, le grand brochet, la perchaude, le poisson-castor, l’achigan à grande bouche et la marigane noire. La préservation de rives intègres, de façon générale, bénéficie à la qualité de l’eau qui leur est nécessaire.

Citations

« La protection de tout milieu d’intérêt dans le sud de la province, et tout particulièrement en terre privée, fait une différence. En protégeant l’île Ronde, on assure la protection de nombreuses espèces, mais aussi celle de leurs habitats, ce qui est une excellente nouvelle pour la conservation de la biodiversité au Québec », a indiqué Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la région de Laval.

Les bons gestes à poser

En maintenant une bande de végétation naturelle sur leur rive, les propriétaires peuvent contribuer à en restaurer les qualités pour la faune et la flore et à en augmenter la biodiversité. Les rives ont été fortement altérées depuis le dernier siècle, mais heureusement la nature est résiliente.

Il suffit de quelques gestes simples, comme laisser le bois mort en place, planter de la végétation indigène et contrôler les espèces exotiques envahissantes, pour faire une différence.