Connaissez-vous le power yoga ?

Il n'y a pas qu'un seul style de yoga. Cette forme populaire d'exercice pour le corps et l’esprit a de nombreux styles différents, chacun avec sa propre discipline et objectif. Le power yoga, par exemple, est conçu spécifiquement pour améliorer la force musculaire et l'endurance cardiovasculaire. Les poses sont difficiles et vous passez rapidement d'une pose à l'autre. Le power yoga fournit un bon entraînement physique et, contrairement à d'autres styles de yoga qui suivent la même série de poses à chaque fois, les cours de power yoga se ressemblent rarement. Si vous êtes un amateur de yoga à la recherche d’un nouveau défi, voici ce que vous devez savoir du power yoga.

Qu'est-ce que le power yoga ?

Comme son nom l'indique, le power yoga est axé sur l’augmentation de la force et de l'endurance. C'est aussi une excellente forme de yoga pour brûler des calories. Bien que le power yoga ne soit pas un type officiel de yoga, le terme est parfois utilisé de manière interchangeable avec le yoga Vinyasa. Il est probablement plus exact de dire que le power yoga est une forme de Vinyasa, qui a ses racines dans l'Ashtanga yoga, une pratique établie qui a commencé au début du 20e siècle.

Avec le power yoga, l'accent est mis sur le flux d'une pose à l'autre, plutôt que d'aborder chaque pose séparément. Les poses ne sont pas déconnectées les unes des autres, contrairement à d'autres formes de yoga.

Peu importe comment vous l'appelez, le power yoga est une activité intense et rapide. Vous passez rapidement d'une posture à une autre, en liant votre respiration aux différents mouvements de votre corps. Un cours de power yoga peut ressembler davantage à un cours d'aérobie qu'à une expérience de yoga détendue et consciente. Bien qu'il nécessite de la pleine conscience et de la concentration sur votre respiration, le power yoga est plus dynamique que méditatif.

Quels sont les bienfaits du power yoga pour la santé ?

Si vous recherchez un style de yoga qui vous permettra de brûler des calories, d’améliorer votre endurance et votre flexibilité, le power yoga vous permettra d’atteindre vos objectifs. De plus, comme toutes les formes de yoga, le power yoga vous aidera à améliorer votre concentration et à éliminer les tensions physiques et mentales. C’est donc un style de yoga plus « sportif » que les autres types de yoga plus traditionnels.

À qui s’adresse le power yoga ?

Puisqu’il s’agit d’un entrainement intense, le power yoga ne s’adresse pas à n’importe qui. En effet, le power yoga s’adresse à ceux qui sont déjà relativement en bonne forme physique, afin d’éviter le risque de blessure ou d’aggraver certains problèmes de santé. De plus, le power yoga devrait être évité durant la grossesse, car certaines postures pourraient entraîner des complications. Enfin, certaines maladies chroniques, dont le diabète et l’arthrite, peuvent être des contre-indications pour la pratique du power yoga. Avant de commencer un tel programme d’entrainement, assurez-vous d’avoir l’approbation de votre médecin.

Sachez que la plupart des écoles de yoga offrent des classes d’essai gratuites, et c’est en participant à une de ces classes que vous pourrez déterminer si cette forme de yoga vous convient.