Ajout de 306 535 $ pour prolonger les initiatives de 8 organismes lavallois

La Ville de Laval a accordé un financement totalisant 306 535 $ afin de prolonger, jusqu’en septembre 2022, des initiatives entamées par huit organismes afin de contribuer à favoriser la pleine participation en français des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles.

Les subventions sont versées en vertu du Programme d’appui aux collectivités (PAC) du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

« Notre gouvernement est résolument engagé à réussir l’intégration des personnes immigrantes dans toutes les régions du Québec. Pour y arriver, il faut développer des liens étroits avec les acteurs municipaux qui œuvrent sur le terrain », a exprimé Jean Boulet, ministre suppléant de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

L’octroi de cette somme provient de l’entente sectorielle de développement en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, d’établissement durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles intervenue entre la Ville et le MIFI.

« Les huit organismes lavallois visés par cet ajout d’argent ont à cœur l’intégration des immigrants. Ils mettent sur pied des initiatives pour établir des liens étroits avec les personnes immigrantes afin de les faire participer à la vie communautaire de notre ville. Chacun de ces organismes – en adéquation avec sa mission respective – contribue, d’une part, à sensibiliser la population lavalloise à l’importance d’accueillir correctement les personnes issues de l’immigration et, d’autre part, à renforcer l’employabilité des personnes immigrantes, ce qui s’appuie sur une meilleure intégration à la société d’accueil », a souligné Stéphane Boyer, maire de Laval.

Précisions sur les subventions bonifiées

- Bouclier d'Athéna Services familiaux – projet « Sensibilisation et intégration sociale des populations vulnérables de Laval : cas des femmes victimes de violence conjugale, des nouveaux immigrants et celles issues des communautés ethnoculturelles » (50 600 $);

- Bureau de consultation jeunesse – projet « Jeunes Lavallois, d’ici et d’ailleurs, faisons connaissance! » (47 811 $);

- Carrefour d'Intercultures de Laval – projet « Rendez-vous interculturels » (14 520 $);

- Centre des femmes de Laval – projet « Femmes immigrantes contre le racisme et l’exclusion sociale : réflexion, action, transformation! » (36 719 $);

- Centre SCAMA – projet « Philia » visant à rendre plus inclusives les activités de loisirs destinées aux aînés issus des minorités ethnoculturelles (48 730 $);

- Les Productions Le p'tit monde – projet « La vie de l’autre », dans lequel de jeunes élèves issus de diverses communautés culturelles participent à des activités de création avec des personnes âgées et de nouveaux arrivants de leur quartier (22 440 $);

- Regroupement des auteurs professionnels, publics et émergents lavallois, Parole-Création – projet « Semeurs de possibles / volets 3-4-5 » (39 015 $);