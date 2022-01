Si votre résidence est déjà reliée à un système de distribution de gaz naturel, vous en appréciez fort probablement sa grande efficacité pour le chauffage et l’utilisation de vos électroménagers. Mais saviez-vous que vous pouviez également utiliser un barbecue au gaz naturel ? Il y a plusieurs avantages à choisir un barbecue fonctionnant au gaz naturel. Si vous êtes un amateur de grillades, voici 6 choses à savoir sur le barbecue au gaz naturel.

Le barbecue au gaz naturel est facile à utiliser

Puisqu’il se branche directement à vos conduits de gaz naturel, vous n’avez pas à faire l’achat, le transport ni à manipuler des bombonnes de gaz propane. Ainsi, vous n’avez qu’à l’allumer pour cuisiner vos grillades, et vous n’avez jamais à craindre de manquer de carburant en cours de cuisson. Autre avantage considérable du barbecue au gaz naturel est que vous n’aurez plus jamais besoin d’aller faire remplir votre bombonne.

Le barbecue au gaz naturel est moins cher à opérer

Bien sûr, si vous devez faire faire l’installation de conduites de gaz naturel, cela pourrait vous coûter plus cher. Cependant, à long terme, ou si vous utilisez déjà le gaz naturel pour votre maison, il est beaucoup moins cher d’utiliser le gaz naturel que de faire l’achat de bombonnes de gaz propane, surtout si vous faites régulièrement la cuisson d’aliments sur votre barbecue.

Le barbecue au gaz naturel est plus sécuritaire

Parce que le gaz naturel est plus léger que l’air, alors que le propane est plus lourd, il est plus sécuritaire à utiliser et comporte moins de risque d’incendie.

Le barbecue au gaz naturel est plus cher à l’achat

Bien qu’il soit moins cher à utiliser que le barbecue au gaz propane, le barbecue au gaz naturel est cependant plus cher à l’achat.

Les barbecues au gaz naturel et au propane ne sont pas interchangeables

Si vous choisissez de brancher un barbecue à votre système de gaz naturel, sachez que vous devez absolument opter pour un barbecue conçu spécifiquement à cet effet, car les barbecues au gaz naturel et au gaz propane ne sont pas interchangeables. En revanche, certains modèles peuvent utiliser autant le gaz naturel que le propane, et il est également possible de se procurer un ensemble de conversion pour passer du propane au gaz naturel.

Vous devez bien choisir l’emplacement de votre barbecue au gaz naturel

Une fois branché, vous ne pourrez plus vraiment déplacer votre barbecue au gaz naturel, à moins d’apporter des modifications à votre branchement. Il n’est donc pas aussi portable qu’un barbecue au gaz propane.

Choisir entre un barbecue au gaz naturel et un barbecue au gaz propane dépendra donc de votre installation, de votre budget pour en faire l’installation mais aussi pour vous procurer le barbecue en question, et bien sûr, de vos habitudes d’utilisation de votre barbecue. Si vous ne faites que quelques grillades durant la saison estivale, il ne vaut peut-être pas la peine d’investir dans les travaux de branchement et dans l’acquisition d’un barbecue au gaz naturel.