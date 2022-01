Si vous envisagez des options de traitement pour redresser vos dents, vous avez de la chance, car il existe plusieurs méthodes disponibles pour résoudre un large éventail de problèmes orthodontiques possibles. Que vous ayez eu un appareil dentaire plus tôt dans la vie, que vous ayez récemment remarqué un changement dans l'emplacement de vos dents ou que vous ayez une mauvaise occlusion qui cause de l'inconfort, il existe des solutions pour l’alignement des dents.

Les options de redressement des dents vont des appareils orthodontiques traditionnels en métal aux aligneurs invisibles, avec des choix dépendant du type de problèmes que vous devez résoudre. Voici quel est l’apport de l’orthodontie pour l’alignement des dents.

Les avantages de l’orthodontie

Avec l'intérêt croissant pour la santé et le bien-être, de plus en plus de personnes prennent leur santé dentaire au sérieux. Avec des options d'aligneurs transparents telles qu'Invisalign, il est plus attrayant que jamais pour les adultes de pouvoir enfin avoir des dents plus droites. Voyons quels sont les principaux avantages de l’orthodontie :

Apparence et estime de soi améliorées : Il est logique que de nombreuses personnes souhaitent améliorer leur apparence en améliorant leur sourire. Le redressement des dents pour un tout nouveau sourire peut transformer complètement l'apparence de votre visage. Avoir un beau sourire en bonne santé renforce votre confiance dans les situations sociales et professionnelles.

Une meilleure santé dentaire : Le bon alignement des dents est non seulement esthétique, mais aussi plus sain. Lorsque vos dents sont trop espacées, vos gencives peuvent devenir rouges et enflammées. Au contraire, si vos dents sont tordues ou en surnombre, elles peuvent être difficiles à nettoyer, ce qui entraîne une accumulation de plaque et des caries dentaires.

Peut résoudre les problèmes de mâchoire : Les appareils orthodontiques sont également une solution aux problèmes de mâchoire. Lorsque les dents ne s'alignent pas correctement, cela peut causer des problèmes lors de la mastication ou de la déglutition.

Les options pour l’alignement des dents

Il existe aujourd'hui de nombreuses options de redressement des dents. Voici quelques-unes des options disponibles :