Mission couvreur : les travaux de finition

Refaire sa toiture est un projet qui nécessite de suivre quelques étapes importantes. Après avoir retiré les anciens matériaux, fait les réparations nécessaires et installé le nouveau revêtement de toiture, il reste à effectuer les travaux de finition pour que le nouveau toit soit bien étanche et que le résultat final soit esthétiquement réussi. Si vous vous demandez en quoi ils consistent, voici quels sont les travaux de finition sur une toiture.

En quoi consistent les travaux de finition sur une toiture ?

Les travaux de finition sur une nouvelle toiture consistent en l’installation d’accessoires qui comprennent les solins, les larmiers et les drains de toit, par exemple. Les matériaux composant ces accessoires peuvent être choisis pour des raisons fonctionnelles, esthétiques ou même budgétaires, et il s’agit la plupart du temps de PVC, d’aluminium, d’acier ou autre. Leur utilité principale est soit d’étanchéiser la toiture, particulièrement au niveau des saillies dans le toit (cheminée, évents, etc.), ainsi qu’au niveau de la bordure du toit en tant que tel, soit de diriger l’eau loin de la toiture via un système de gouttières.

Pourquoi ces travaux de finition de la toiture sont-ils nécessaires ?

Les gouttières, les drains et autres protections sont des accessoires de finition de toiture qui collectent et détournent l'eau de pluie du toit et des fondations du bâtiment, et l’empêchent de s’infiltrer dans le grenier. Ces types d'accessoires de finition de toiture peuvent également réduire l'érosion, empêcher les fuites dans les fondations ou le sous-sol, et de réduire l'exposition à l'eau des surfaces extérieures.

Quant aux solins de toit, ils consistent en un morceau de matériau en feuille mince et continu, qui a pour but d’empêcher le passage de l'eau dans la structure à partir d'un joint ou d'un angle de la toiture. Les solins sont couramment installés autour d'objets saillants dans le toit, tels que des cheminées ou des évents.

Enfin, le larmier, un mince solin métallique, est cloué sur la sous-couche autour du périmètre du toit. Celui-ci aide à diriger l'eau du toit pour éviter les fuites et les dommages au bâtiment.

Comme vous l’aurez compris, les travaux de finition de la toiture ont pour but de bien étanchéiser et imperméabiliser le toit afin d’éviter les dommages causés par l’infiltration d’eau dans la structure.

Les étapes d’installation d’une nouvelle toiture

Avant même de penser à la finition, il est important de savoir quelles sont les étapes d’installation d’une nouvelle toiture. Chacune est importante et doit être réalisée selon les règles de l’art pour un résultat à la fois beau et durable.