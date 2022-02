Comment meubler votre premier appartement?

Qu’il s’agisse d’une location ou d’un achat, le premier appartement représente toujours un pas décisif vers l’indépendance. Toutefois, il n’est pas toujours simple de marier rêves et réalité avec un budget serré et une superficie modeste. Avez-vous ce problème? Les petites astuces et conseils suivants vous permettront de meubler votre premier appartement avec goût et bon sens.



Ne surchargez pas votre intérieur



La plupart des gens ont tendance à stocker un maximum de choses, quelle que soit la surface de leur logement. Cependant, plus l’espace est chargé en meubles, plus il paraît exigu. La première règle pour bien meubler un premier appartement est donc de laisser respirer votre demeure.



Pour laisser respirer un appartement, profitez de votre emménagement pour trier les affaires inutiles et conserver uniquement celles qui vous conviennent encore. Contentez-vous de l’essentiel et, surtout, n’oubliez pas que votre logement se remplira tout naturellement au cours des mois.



Les neutres et les tonalités claires seront, dans la plupart des cas, des choix judicieux pour créer de l’espace visuel. Vous pouvez cependant explorer d’autres couleurs adéquates pour petits espaces.



Mesurez votre logement de long en large



Le grand jour est arrivé, l’appartement de vos rêves est entre vos mains. Avoir un chez vous où vous établissez les règles et aménagez les pièces selon vos envies et votre personnalité, c’est une belle étape d’indépendance. Mais avant de vous meubler, pensez à bien mesurer vos pièces. En ayant toutes les dimensions, vous pourrez mieux planifier la disposition de votre aménagement. Assurez-vous de disposer vos articles en laissant suffisamment d’espace pour circuler et ouvrir les armoires.



Commencez par l’essentiel : la chambre à coucher



Meubler un premier appartement n’est pas du tout facile à faire. Or tenez compte de vos besoins. Les espaces où dormir et où manger sont importants. Vous les utilisez tous les jours, donc attardez-vous à leur esthétisme et fonctionnalité.



Pour la chambre à coucher, planifiez la plus grande partie de votre budget. Vous pourrez conserver un bon lit confortable plus de 10 ans en plus de dormir paisiblement. Sommier, matelas, oreillers et couette doivent faire l’objet de votre attention. Optez pour des articles qualité et rendez l’espace agréable. Les maîtres-mots pour une chambre? Repos et harmonie.



Utilisez vos meubles pour créer des ambiances



Dans la salle à manger, misez sur une ambiance chaleureuse, dans laquelle vous et vos convives vous sentirez à l’aise. Considérez le style scandinave en raison de ses matériaux naturels. Si l’espace le permet, une desserte ou un bahut peut offrir une capacité de rangement additionnelle. Plutôt que d’encombrer votre pièce avec plusieurs accessoires de décoration, privilégiez les styles et les matériaux. Par exemple, les meubles en métal ou en bois donneront un look industriel à votre logement. Ces articles s’intègrent merveilleusement bien à une pièce avec un mur de briques.



Achetez d’abord le sofa pour aménager un salon



Le sofa (ou le fauteuil), la table basse et l’espace télévision sont les trois essentiels de la plupart des salons. Vous pouvez choisir entre le canapé d’angle, le canapé-lit ou le canapé modulaire. Si vous manquez de place, envisagez du mobilier modulaire. Ces sofas fonctionnels ont l’avantage de pouvoir s’adapter à vos besoins : plus places assises, un pouf d’appoint, un lit d’invité...



Achetez votre table basse en fonction de votre divan, pas l’inverse. Il en va de même pour l’éclairage d’appoint, si vous aimez la lecture, le croquis, etc.



Bref, l’aménagement d’un premier appartement a souvent tendance à reposer sur la fonctionnalité et à incorporer une décoration modeste. Si votre budget le permet, offrez-vous des meubles de qualité, qui font un compromis entre l’esthétisme et l’intemporalité. Décorer n’est pas si superflu qu’on pourrait le croire, car cela participe au confort, mais il ne faut éviter de négliger l’essentiel et de vouloir parfaire vos pièces dès le premier jour.