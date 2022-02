Les 12 ans et plus peuvent se faire vacciner sans rendez-vous

Il est désormais possible pour les Levallois de 12 ans et plus de se faire vacciner rapidement contre la COVID-19 en se rendant directement dans l’une des cliniques de vaccination, et ce, sans rendez-vous.

Cette consigne est valable autant pour une première, deuxième ou une dose de rappel. Un professionnel de la santé pourra répondre à toutes les interrogations des citoyens quant à la vaccination.

Selon le docteur Jean-Pierre Trépanier, directeur de santé publique au CISSS de Laval, « la COVID est là pour rester. Chacun d’entre nous croisera le virus dans un avenir rapproché. Le seul véritable choix qui s’offre réside dans la protection individuelle que chacun prendra pour contrer les effets de la maladie. Attraper le virus et risquer de faire une maladie sévère ou une infection qui laisse des séquelles à long terme ou, plutôt, attraper le virus avec la meilleure protection possible. Actuellement, la dose de rappel est le moyen le plus sûr de bien s’en sortir la prochaine fois qu’on croisera le virus ».

Même si une personne a été infectée à la COVID-19 après avoir reçu deux doses de vaccin, il est recommandé d’attendre huit semaines après avoir contracté la maladie pour recevoir la dose de rappel.

La vaccination est offerte sur le territoire 7 jours sur 7 dans les six cliniques de vaccination à horaire variable.

Pour tous renseignements sur la vaccination contre la COVID-19 à Laval, incluant l’emplacement des cliniques ainsi que les horaires consultez le site : https://www.lavalensante.com/covid19/vaccination-contre-lacovid-19/.

La vaccination contre la COVID-19 permet de réduire la transmission du virus et de réduire le nombre de cas. Comme elle permet de réduire la circulation du virus, la vaccination devrait également contribuer à maintenir les activités des services de santé et des services sociaux, les activités scolaires, sportives et sociales et reprendre dès que possible une vie normale.