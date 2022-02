Les Journées de la persévérance scolaire célébrées en grand à Laval

Le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE) célèbre les Journées de la persévérance scolaire (JPS) du 14 au 18 février, en offrant des événements virtuels pour petits et grands, ainsi qu’un concours régional.

Pandémie oblige, la programmation lavalloise des JPS est offerte en ligne encore une fois cette année. Durant cette semaine spéciale, des événements virtuels axés sur la motivation, la persévérance et les aspirations scolaires et professionnelles seront offerts gratuitement aux élèves de tous les âges.

De plus, Laurent Duvernay-Tardif, porte-parole de la campagne pour une 4e année consécutive, rencontrera des jeunes de 11 à 17 ans en direct dans le cadre de deux rendez-vous exclusifs.

« Les rêves et les aspirations peuvent constituer une source importante de motivation et de persévérance. Cette année, la campagne explore ces thèmes, afin d’aider les jeunes à visualiser leur avenir et à continuer d’avancer dans leurs projets personnels, scolaires et professionnels, malgré le contexte d’incertitude que nous impose la COVID-19 », d'expliquer Johanne Mc Millan, directrice du RLPRE.

Un webinaire pour les parents épuisés

Le rôle des parents à l’égard de la réussite et du bien-être de leur jeune est d’autant plus important en période de pandémie. Toutefois, la persévérance des parents, tout comme celle des jeunes, est mise à rude épreuve depuis près de deux ans.

En collaboration avec les Bibliothèques de Laval et du Comité de parents de Laval, le RLPRE leur propose le webinaire « Parents persévérants, enfants persévérants! » avec Suzanne Vallières.

Le 16 février prochain, la psychologue et autrice abordera des stratégies pour éviter ou soigner l’épuisement dont souffrent de nombreux parents, afin qu’ils puissent maintenir leur engagement auprès de leurs jeunes.

Un concours régional

Organisé de concert avec la campagne de valorisation de la lecture « Lire, ça se vit! », le concours régional « Qu’est-ce qui nourrit ta persévérance? » invite les jeunes du primaire et du secondaire à répondre à cette question via une activité de création écrite jumelée à des suggestions de lecture.

Les classes et les groupes communautaires à Laval sont invités à soumettre leurs réponses jusqu’au 25 février afin de courir la chance de gagner une activité amusante et gratuite pour la fin de l’année scolaire.

De plus, l’équipe du RLPRE tiendra des kiosques dans des centres d’éducation aux adultes et au cégep Montmorency pour inviter les jeunes adultes à participer au concours sur une base individuelle et courir la chance de gagner des cartes-cadeaux.

Pour finir, le RLPRE invite la population à poser des gestes simples pour reconnaître et encourager l’engagement remarquable des parents, des enseignants, des intervenants et de tous les adultes qui, jour après jour, travaillent pour soutenir la persévérance et la réussite éducatives des petits et grands.

De nombreux outils gratuits sont téléchargeables sur leur site Web pour dire merci à tous ceux et celles qui sont porteurs de sens dans le parcours scolaire des jeunes et des adultes de Laval.