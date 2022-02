Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides est fier d'annoncer que trois de ses réalisations sont finalistes dans le cadre dans le cadre de la 38e édition des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux 2022.

L’événement, consacré à la reconnaissance des réalisations effectuées pendant la pandémie de COVID-19, met en lumière les équipes qui ont concrétisé des projets, que ce soit par le maintien de soins et de services, ou par l’apport de solutions permettant de faire face aux contraintes liées à la pandémie.

Il s’agit de :

• L’INFO-COVID-19, dans la catégorie Valorisation et mobilisation des ressources humaines.

Ce bulletin d’information interne, publié depuis le premier jour de la pandémie, est diffusé de façon régulière ou au besoin selon les vagues à traverser, et ce, auprès des administrateurs, gestionnaires membres du personnel et de l’équipe médicale du CISSS.

• La Trousse gestion prééclosion et éclosion COVID, dans la catégorie Prévention et contrôle des infections, Soutien aux milieux de vie.

Créée pour une action rapide et efficace, la trousse offre l’information à connaître et les outils à déployer dès la présence d’un soupçon du virus dans un milieu de vie, que ce soit en centre d’hébergement et de soins de longue durée, en ressource intermédiaire ou en résidence privée pour aînés.

• L’Unité de coordination clinique intégrée des services préhospitaliers d’urgence, dans la catégorie Personnalisation des soins et des services.

Le répartiteur du 9-1-1 transmet à cette unité de coordination, composée de médecins, infirmières et techniciens ambulanciers paramédics, les appels jugés non prioritaires afin qu’une évaluation médicale soit effectuée. Ce triage a permis une diminution de 30 % des transports ambulanciers de basse priorité vers les urgences.

Soulignons la nomination d’un projet porté par cinq maisons d’hébergement accueillant femmes et enfants victimes de violence conjugale : La Halte des Laurentides, dans la catégorie Partenariat. Cette annexe aux maisons d’hébergement permettait d’y recevoir rapidement les services dans le respect des normes sanitaires.



Le dévoilement des lauréats se tiendra au printemps prochain.