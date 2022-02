La Coalition Cœurs de villes et villages dévoile ses recommandations prébudgétaires

La Coalition Cœurs de villes et villages a dévoilé ses recommandations prébudgétaires pour la vitalité des centres-villes et noyaux villageois.

Deux ans après la tenue du Forum Cœur de villes et villages, et alors que l’annonce de l’élaboration d’une stratégie québécoise pour la vitalité des centres-villes est espérée ce printemps, la Coalition s’attend à ce que le gouvernement maintienne son engagement financier pour la relance des centres-villes mis en place durant la crise sanitaire.



Les deux principales recommandations de la Coalition sont les suivantes :



-Maintenir le niveau d’investissement du ministère de l’Économie et de l’Innovation pour la relance des centres-villes (75 M$ au total) en établissant des critères d’octroi objectifs afin de soutenir l’offre commerciale de proximité partout au Québec.

-Inclure dans le plan d’action de la Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire l’élaboration d’une Stratégie Cœurs de villes et villages, élaborée conjointement par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et le ministère de la Culture et des Communications.

La Coalition Cœurs de villes et villages rappelle qu’avant même les effets de la pandémie, de nombreux centres-villes et noyaux villageois, étaient menacés de dévitalisation du fait de la compétition d’offres commerciales concurrentes et de l’éparpillement des activités sur le territoire. Nombreux sont les villages et les villes qui ont eu à déplorer, dans leurs noyaux historiques, la perte d’éléments importants de leur patrimoine bâti.



Le Québec a besoin du dynamisme et de la vitalité de ses cœurs de villes et de villages. Ils sont un lieu d’accueil par excellence et une carte de visite collective.