Les diététistes du Canada explorent les ingrédients d’un avenir plus sain

Ce mois de mars marque le 40e anniversaire du Mois de la nutrition et les diététistes du Canada sont présents pour vous aider à faire de meilleurs choix santé.

Cette année, sous le thème « Les ingrédients vers un avenir plus sain », les diététistes explorent comment nos choix alimentaires actuels influencent notre santé future ainsi que l’avenir de la planète. Moins de gaspillage, achat local, plus de végétaux. Voilà des idées pour une alimentation plus durable.

Les diététistes du Canada ont concocté un livre de recettes numérique pour le Mois de la nutrition 2022 comportant 15 recettes nutritives dans le but de changer nos systèmes alimentaires et d’assurer un avenir plus sain.

Voici un aperçu :

– Biscuits à l’avoine et aux pépites de chocolat : Préparer ses propres collations et desserts est un excellent moyen de les rendre plus nutritifs et de réduire les emballages et les coûts.

– Bâtonnets d’aubergine au four : Choisir des aliments moins transformés aide à avoir une alimentation plus durable. Essayez cette recette comme collation, entrée ou accompagnement.

– Sloppy Joes aux lentilles : Il est important d’avoir une alimentation variée et de manger des protéines végétales. Remplacez la viande dans certains de vos repas par des légumineuses.

Le style de vie des gens a changé pendant la pandémie, ce qui a entraîné des répercussions sur les habitudes alimentaires, culinaires, d’achats et de consommation. Les diététistes du Canada aident à faire des choix plus éclairés, abordables et durables.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur ce site.