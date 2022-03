La TCLCF vous invite chaleureusement à partager, ensemble, un moment de répit et de solidarité.

En cette Journée internationale des droits des femmes, la Table de concertation de Laval en condition féminine, souhaite rendre hommage aux femmes, en particulier à celles dont la réalité a été fortement perturbée durant les 2 dernières années.

Nous pensons à la vague de féminicides qui a secoué le Québec en 2020 et 2021, aux effets néfastes de la pandémie sur la vie de tant de femmes et aux organismes communautaires à bout de souffle et composés majoritairement de travailleuses féminines.

Année après année, la Journée internationale des droits des femmes est l’occasion de souligner l’énorme contribution des femmes, mais il s’agit aussi d’une occasion pour réfléchir à une société plus égalitaire, inclusive, progressiste et féministe.

Une société dans laquelle la dignité de toutes les femmes est respectée de facto. Une société sans violence et éprise de justice, et dans laquelle les femmes, mais aussi l’ensemble de la population peuvent vivre épanouies et en paix.

En attendant la concrétisation d’une telle société, plusieurs initiatives et projets sont mis en branle par des organismes communautaires partout au Québec, dont à Laval.

À ce titre, il y a le projet porté par la TCLCF et ses membres pour l’ouverture d’une maison d’hébergement pour femmes multi-éprouvées, soit la Maison Marie- Marguerite.

Cette ressource sera en mesure d’accueillir une cinquantaine de femmes et leurs enfants, qui fuient une situation de violence et de précarité. Il s’agit d’une première ressource de la sorte à Laval.

D’autres projets sont aussi menés de front par des organismes lavallois pour l’amélioration des conditions de vie des femmes. Par exemple, le projet Avenir de femmes, mené par le Bureau d'aide et d'assistance familiale Place-Saint-Martin, un projet d’hébergement abordable pour femmes monoparentales ayant un projet de vie, tels qu’un retour aux études ou sur le marché du travail.

Pour souligner le travail remarquable réalisé par les femmes, mais aussi pour mettre du baume au cœur des femmes qui ont été éprouvées de façon disproportionnelle durant la pandémie, la TCLCF organise un spectacle-conférence virtuel, le 17 mars prochain de 19 à 20 h. C’est dans une atmosphère chaleureuse et solidaire, que se produira la chanteuse, musicienne et conférencière, Florence K.

Le spectacle est gratuit et ouvert à toutes. Les inscriptions sont cependant obligatoires. Rendez-vous sur le site tclcf.qc.ca, dans la section nouvelles récentes, pour plus de détails et pour l’inscription à l’activité.