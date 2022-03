Le service de vélo-partage montréalais présente une offre présaison dès aujourd’hui

Alors que les vélos BIXI se refont une beauté et se préparent pour leur grande sortie officielle, toutes les équipes de BIXI Montréal travaillent sans relâche pour être en mesure de débuter la saison avant la date habituelle, fixée au 15 avril. Rappelons que, l’an dernier, Dame Nature avait permis de procéder au lancement de la saison six jours plus tôt que prévu.

« La saison dernière s’est conclue de façon exceptionnelle, avec l’atteinte de nombreux records d’utilisation, dont le plus grand nombre de nouveaux clients jamais enregistré. Alors que le printemps arrive à grands pas, nous souhaitons donc encore une fois offrir le service BIXI à la population le plus rapidement possible. », déclare Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

UNE NOUVELLE SAISON BIXI SOUS LE SIGNE DE LA CROISSANCE ÉLECTRIQUE

Alors que le territoire desservi par BIXI Montréal a doublé entre 2020 et 2021, l’année qui s’amorce sera une fois encore marquée par la croissance du réseau. Davantage d’équipements seront mis à la disposition de la clientèle, afin de lui proposer la meilleure expérience possible. Au total, BIXI procédera à l’ajout de 490 vélos électriques, 31 stations électriques et 765 points d’ancrage.

« Le succès inégalé des BIXI à assistance électrique est indéniable et l’offre électrique continuera d’être bonifiée ce printemps, avec l’ajout de vélos et de stations. Digne d’une ville moderne, verte, axée sur l’avenir, et dans un contexte où le vélo s’avère un mode de déplacement plus populaire que jamais, BIXI est fier de faire figure de pionnier sur la scène internationale et d’offrir l’accès à l’un des plus grands services de vélos en libre-service en Amérique, tout en continuant à déployer l’une des plus vastes flottes électriques qui soient. », ajoute Christian Vermette, directeur général de BIXI Montréal.

L’OFFRE AVANTAGEUSE PRÉSAISON DE RETOUR DÈS AUJOURD’HUI !

Les BIXISTES désirant profiter du tarif présaison avantageux de l’abonnement saisonnier à 83 $ + taxes (soit 10 % de rabais sur l’abonnement régulier), ainsi que de tous les avantages d’être membre, sont invités à acheter leur abonnement en ligne sur le site web de BIXI ou sur l’application mobile dès maintenant !

Que ce soit à vélo régulier ou électrique, BIXI demeure plus que jamais le mode de transport idéal, alors que le déconfinement se poursuit au Québec. Se pratiquant à l’extérieur, conjuguant plaisir, rapidité et flexibilité, simple d’utilisation et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, BIXI s’avérera encore cette année un incontournable dans la métropole, en plus de permettre à ses clients de payer uniquement pour leur utilisation réelle.

GRILLE TARIFAIRE 2022

La nouvelle grille tarifaire pour la saison 2022 peut être consultée en cliquant ici. La nouvelle structure de tarification flexible et simplifiée mise en place en 2021 demeurera en vigueur cette année.

Les abonnés saisonniers et mensuels de BIXI continueront ainsi à bénéficier de nombreux avantages, dont les 45 premières minutes incluses lors d’un trajet à vélo régulier.

Dans l’objectif de continuer à offrir un service de haute qualité et des vélos disponibles partout à travers le réseau, à toute heure du jour et de la nuit, tous les jours de la semaine, certaines hausses de tarifs seront appliquées pour la prochaine saison.

Celles-ci reflètent le contexte inflationniste et les nombreux défis auxquels BIXI Montréal a été confronté au cours des deux dernières années (augmentation des coûts d’approvisionnement et d’opération, pénurie de main-d’œuvre, coûts d’opération plus élevés des vélos à assistance électrique, etc.), tout en visant à maintenir l’équilibre budgétaire de l’OBNL montréalais.