Monsieur Lunettes : une lunetterie communautaire

Monsieur Lunettes, la lunetterie communautaire qui couvre déjà la Montérégie et Sherbrooke arrive maintenant à Laval et à Montréal.

À compter du 8 avril, les services d’opticiens mobiles seront offerts chaque semaine au Carrefour Jeunesse Emploi de Laval du 500, boulevard Saint-Martin ouest tous les vendredis. Ce nouveau point de service veut répondre à la demande grandissante de sa clientèle qui, jusqu’ici, se déplaçait sur la Rive-Sud de Montréal pour profiter de ses services.

La petite équipe de cinq opticiens et opticiennes de monsieur Lunettes couvre déjà une vingtaine de points de service situés dans. Le Quartier Général de monsieur Lunettes est situé à Longueuil, au cœur de la Montérégie. Tous les détails et horaires sur le site www.monsieurlunettes.net ou en appelant au 450 693-0852.

Monsieur Lunettes a comme devise « La vue pour tous ». La vue pour tous, ce sont des lunettes à des prix que tout le monde peut se payer, mais aussi des lunettes d’excellente qualité que tous sont fiers de porter.

« Au départ, je voulais offrir d’excellentes lunettes au meilleur prix et, honnêtement, nous y sommes arrivés », explique Olivier Comtois, opticien d’ordonnances et fondateur de monsieur Lunettes.

À part les lunettes sans service offertes sur Internet, monsieur Lunettes affiche, à notre connaissance, les plus bas prix pour un service complet d’opticiens avec une garantie d’un an contre les défauts de fabrication.

Côté produits, les montures offertes par monsieur Lunettes sont des produits vendus dans de nombreuses lunetteries québécoises, mais offerts à des prix nettement inférieurs. Et toutes les montures de monsieur Lunettes sont incluses dans les prix affichés, sans exception. Les verres de haute qualité sont tous fabriqués en Allemagne et taillés dans un laboratoire familial de Brossard par des techniciens chevronnés. Tous les verres incluent un traitement antireflet multicouche de grande qualité et sont résistants aux égratignures, sans frais additionnels.

Pour des lunettes complètes — monture, verres et traitements — les prix commencent à 120 $ (simple vision) et à 220 $ (progressifs HD), des prix inégalés sur le marché et encore moins pour des lunettes de cette qualité. Et les prestataires de l’aide sociale peuvent enfin se permettre les mêmes lunettes de grande qualité : avec leur formulaire, ils ne paient que la différence, à partir de 20 $ (simple vision) et de 80 $ (progressifs HD).

« Dans l’optique, les marges brutes sont élevées, mais les coûts d’opération aussi : de grands locaux dispendieux et beaucoup de personnel. Le truc, c’est de trouver des façons de réduire et nos marges et nos coûts au minimum. Nos locaux sont simples : un seul bureau, notre Quartier Général de Longueuil, situé à l’étage, et l’utilisation d’organismes communautaires comme points de service. Nous utilisons des applications infonuagiques qui nous permettent d’être mobiles et informés en tout temps, peu importe où nous sommes. », explique Olivier Comtois, opticien d’ordonnances et fondateur de monsieur Lunettes.

Les directeurs et directrices des organismes qui accueillent chaque semaine les opticiens mobiles sont heureux d’offrir ce service de lunetterie communautaire à leurs bénéficiaires.

La qualité des lunettes est telle que beaucoup d’employés et de bénévoles de ces organismes portent des lunettes de monsieur Lunettes, notamment plusieurs directeurs et directrices eux — mêmes. « C’est signe que la qualité de nos lunettes est pour tout le monde », confirme Olivier Comtois.

Et les organismes reçoivent 10 $ par paire de lunettes vendue chez eux, une contribution qu’ils apprécient grandement.