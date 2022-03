Laval octroie plus de 110 000 $ pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

La Ville de Laval et le gouvernement du Québec accordent plus de 110 000 $ au Regroupement des organismes de promotion des personnes handicapées de Laval (ROPPHL) et à la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF). Ces sommes proviennent de l’Entente sectorielle en matière de lutte à la pauvreté et contre l’exclusion sociale pour la région de Laval 2019-2022, auxquels participent les partenaires suivants : le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval et la Ville de Laval.

Le Fonds québécois d’initiatives sociales, dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, contribue également à cette entente.

Une somme de 59 820 $ est consentie au ROPPHL pour le déploiement de son projet Formation et accompagnement sur l’accessibilité universelle. De plus, une somme de 50 115 $ est octroyée à la TCLCF pour son projet Formation et accompagnement ADS+. Ces deux projets permettront de développer des pratiques inclusives et de favoriser l’intégration de l’accessibilité universelle et l’analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle (ADS+). L’accessibilité universelle et l’ADS+ permettent de tenir compte des réalités et des différents besoins et contextes de vie des personnes dans la mise en œuvre de services et de mesures. Elles constituent une plus-value dans la mise en œuvre du Plan d’action régional 2018-2023 en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.

Deux projets d’accompagnement significatifs pour contrer la pauvreté et l’exclusion sociale

Le projet Formation et accompagnement sur l’accessibilité universelle, qui sera mise sur pied par le ROPPHL, consiste à livrer une formation et à l’adapter au besoin. De plus, ce projet permettra de développer une application mobile visant à informer et à outiller les organismes sur les manières de favoriser l’accessibilité universelle à leurs services et initiatives. Les différents projets visent notamment la sécurité alimentaire, l’insertion à l’emploi, l’amélioration des réseaux de proximité et l’accès à la culture.

Le projet Formation et accompagnement ADS+, qui sera réalisé par la TCLCF, consiste à développer la forme et le contenu d’une offre de formations de base et d’ateliers d’approfondissement portant sur l’analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle ainsi qu’à offrir des services d’accompagnement et d’expertise en matière d’ADS+.

L’accompagnement sera offert aux organismes promoteurs de projets soutenus par l’Entente sectorielle en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale pour la région de Laval 2019‑2022.

« Le financement accordé souligne notre confiance envers les acteurs locaux et régionaux, qui sont les mieux placés pour déterminer les besoins des personnes et apporter de l’aide là où elle sera réellement utile. Notre engagement répond concrètement aux attentes des citoyennes et des citoyens de Laval en leur permettant d’avoir accès à toutes sortes de services, dont la sécurité alimentaire, l’insertion à l’emploi, l’amélioration des réseaux de proximité et l’accès à la culture. Ainsi, il entretient et fait rayonner encore davantage l’esprit communautaire et contribue à perpétuer un filet social fort et solidaire. C’est pourquoi notre gouvernement est fier de soutenir, dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité, ce projet de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. », commente Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis fière de constater, une fois de plus, les résultats des investissements de notre gouvernement. Le travail de concertation des partenaires de l’Entente sectorielle permet de choisir des projets adaptés aux besoins et aux réalités du milieu lavallois pour contrer l’exclusion sociale. Ensemble, nous contribuons à faire une différence dans la vie des gens et je m’en réjouis ! », mentionne Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« Il est tout naturel pour notre administration d’appuyer ces deux initiatives qui contribueront à réduire les inégalités et à construire une communauté tissée serrée. Les fonds investis permettront d’outiller nos organismes dans la mise en œuvre de projets visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. En ce sens, je tiens à saluer le travail exceptionnel effectué sur le terrain par les organismes communautaires au quotidien. », conclut Stéphane Boyer, maire de Laval.

« Avec ces initiatives, nous mettons résolument l’accent sur des actions concrètes visant à lutter contre les inégalités sociales de santé à Laval. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval est fier de travailler de concert avec ses partenaires afin de favoriser davantage la santé, dans un souci d’équité. Les projets qui découleront de ce financement apporteront un soutien accru aux différents acteurs qui peuvent jouer un rôle auprès des personnes plus vulnérables de notre territoire. », se réjouit Chantal Friset, présidente-directrice générale par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval.