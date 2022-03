Relevez le défi « Mon action nature »

Nature-Action Québec (NAQ) fêtait récemment ses 35 ans d’activité. Trois décennies à faire avancer la cause environnementale au Québec par la réalisation de sa mission visant à guider les personnes et les organisations dans l’application de meilleures pratiques environnementales.

Pour l’occasion, l’organisme a créé le défi « Mon action nature » qui invite le public à s’engager à adopter de bonnes pratiques écologiques pendant une durée de 35 jours.

Transformer son quotidien pour aider la planète (et soutenir NAQ !)

Sous forme de collecte de fonds, le défi propose aux participants, qu’ils soient citoyens, une entreprise ou un organisme, de modifier leurs habitudes pendant 35 jours en mettant en place des gestes pour la santé de notre planète. Le défi débutera le 22 avril prochain, à l’occasion du jour de la Terre. Il se terminera 35 jours plus tard, soit le 26 mai 2022.

Pour participer, il suffit de s’inscrire entre le 22 mars et le 21 avril en remplissant le formulaire à cet effet et en choisissant parmi l’une des cinq catégories de défi. La personne participante est aussi invitée à choisir un objectif de collecte de fonds associé à son défi. Elle peut ainsi demander à son entourage de l’encourager à relever le défi en faisant un don à Nature-Action Québec. Tous les dons recueillis lors du défi contribueront à la mission de NAQ, notamment la réalisation de projets de protection à perpétuité de milieux naturels.

« Nous savons que tous doivent et peuvent agir à leurs niveaux pour aider notre planète. Pour célébrer notre 35e anniversaire, nous avons donc eu envie de mobiliser les citoyens de nos communautés afin de les inciter à poser des actions, petites ou grandes, qui aident l’environnement. De grands changements dans le monde sont nécessaires pour freiner les crises climatiques et de la perte de biodiversité, mais de petits gestes posés au quotidien par de plus en plus de gens ont aussi un impact significatif. Qui sait, 35 jours deviendront peut-être 365 jours ! C’est notre espoir ! », souligne M. Pascal Bigras, directeur général de Nature-Action Québec.

Un peu d’histoire

Nature-Action Québec est né au milieu des années 80, lorsque des résidents de Saint-Bruno-de-Montarville, préoccupés par l’épandage de pesticides dans les secteurs résidentiels de la municipalité et de leurs effets potentiels sur la santé, décident de passer à l’action et de changer les choses. Ces modestes débuts ne laissaient pas présager la croissance et le rayonnement que NAQ connaît aujourd’hui. Grâce à la détermination et à l’implication de ces passionnées de la nature, les activités de Nature-Action prennent de l’expansion, jusqu’à atteindre une portée provinciale. L’organisme exécute aujourd’hui, avec plus de 150 employés, plus de 350 projets en environnement par année avec une centaine de municipalités et des centaines de milliers d’écocitoyens.

Nature-Action Québec œuvre avec les municipalités, les entreprises, les organismes communautaires et les citoyens à la réalisation de projets concrets contribuant à améliorer l’environnement, la santé, le bien-être et la qualité de vie de la population québécoise.