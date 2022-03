La FCCQ et la CCITB dévoilent leurs finalistes !

C’est avec un immense honneur que la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB) dévoilent les noms des 74 finalistes de la 42e édition du prestigieux concours d’affaires Les Mercuriades.

Depuis plus de 40 ans, ce prestigieux concours contribue au rayonnement des leaders du Québec en leur offrant une occasion unique de valoriser aussi bien leur savoir-faire, leurs activités que leurs équipes. Cette année encore, PME et grandes entreprises venues de tout secteur et de tout horizon ont pu déposer leur candidature dans 16 catégories.

« Chaque année, je vois le nombre de candidatures augmenter et cela me rend très fier. Le concours des Mercuriades bénéficie d’une renommée qui dépasse les frontières du Québec et en ces temps difficiles pour les entrepreneurs, il est plus que jamais nécessaire de mettre en lumière leurs succès et leurs accomplissements. Vous êtes des partenaires indispensables à la bonne santé économique du Québec, merci pour votre savoir-faire, mais aussi bravo pour votre résilience et votre détermination. », déclare Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Le concours Les Mercuriades célèbre la réussite de nos entreprises et de nos entrepreneurs d’ici. Ceux et celles qui se démarquent par leur esprit d’innovation, leur ambition et leur performance, tant à l’échelle locale, nationale que mondiale. 74 finalistes ont été mis à l’honneur aujourd’hui et je tiens à leur transmettre mes plus sincères félicitations. Leur contribution au dynamisme et à la vitalité économique du Québec est une source d’inspiration pour toute la communauté d’affaires. La Sun Life est fière de célébrer ces entreprises qui façonnent notre économie et qui assurent un avenir durable à nos collectivités. », ajoute Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec, et président d’honneur du concours.

« Les Mercuriades, ce n’est pas seulement un trophée, c’est la reconnaissance du travail acharné de femmes et d’hommes qui façonnent l’avenir du Québec grâce à leur audace, leur leadership et leur savoir-faire, mais pas seulement. Ce sont des gens qui montrent la voie, qui font la différence. Ils ont su garder le cap, malgré les obstacles et les vents contraires. Ils ont transformé chaque défi en occasion d’innover. Ils ont remis en question des idées préconçues. Ils ont eu le courage de prendre des décisions difficiles dans un contexte difficile. Ce sont des gens qui ont compris que dans ce monde qui a changé et qui continue de changer sous nos yeux, pour se démarquer, il faut prendre les devants. », souligne Dany Pelletier, premier vice-président, placements privés et investissements d’impact au Fonds de solidarité FTQ.

« Quel honneur d’apprendre que les entreprises Clinique MultiSens, Benny&Co et ORAM Mécanique du bâtiment se retrouvent finalistes de ce prestigieux concours ! C’est avec le rayonnement d’initiatives comme celle-ci que les Basses-Laurentides gagneront en attractivité ! Nous avons une région forte d’entrepreneurs talentueux et inspirants qui participent activement à la dynamique économique de notre territoire. » Cynthia Kabis, Directrice générale.

Après deux années en virtuel, les lauréats du concours Les Mercuriades seront annoncés en lors de la soirée de gala qui se tiendra en présentiel au palais des congrès de Montréal le 2 mai prochain.