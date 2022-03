La Fondation TELUS pour un futur meilleur verse un don de 20 000 $ à la Fondation Le Pilier

La Fondation TELUS pour un futur meilleur a versé 20 000 $ pour soutenir l’engagement de la Fondation Le Pilier à améliorer la qualité de vie de plusieurs jeunes handicapées, vivant avec une déficience intellectuelle et/ou physique ou un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

« La Fondation Le Pilier, c’est une grande famille pour les personnes handicapées et leurs proches, grâce au soutien de ses précieux donateurs, tels que TELUS et la Fondation TELUS pour un futur meilleur. La Fondation Le Pilier les remercie chaleureusement de contribuer au mieux-être de plusieurs jeunes handicapés, fréquentant ses services au Centre Marcelle et Jean Coutu. », souligne Mme Johanne Desjardins, directrice exécutive, Philanthropie, développement et communications de la Fondation Le Pilier.

Ce montant contribuera à agrandir la Salle Snoezelen du Centre Marcelle et Jean Coutu, ce qui permettra à la Fondation Le Pilier d’y accueillir un plus grand nombre de jeunes handicapés par année, fréquentant les services de répit spécialisé et d’hébergement en alternance autisme jeunesse à son Centre Marcelle et Jean Coutu. Ces jeunes à besoins particuliers pourront ainsi bénéficier des bienfaits thérapeutiques de cette salle permettant de vivre des expériences multisensorielles dans une atmosphère de détente et de relaxation.

« Nos partenaires caritatifs nous ont fait part des difficultés auxquelles font face les jeunes handicapés et leurs proches. Nous sommes fiers d’octroyer à la Fondation Le Pilier une subvention de 20 000 $ via le Comité d’investissement communautaire de TELUS à Montréal pour contribuer au travail que cette fondation accomplit dans la communauté pour soutenir les jeunes vivant avec un handicap. », déclare Shanan Spencer-Brown, directrice générale de la Fondation TELUS pour un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur la Fondation Le Pilier et la subvention de 20 000 $, veuillez visiter le site lepilier.org . Afin d’obtenir plus de précisions sur le travail de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, rendez-vous à futurmeilleur.com .

À propos de la Fondation Le Pilier :

La Fondation Le Pilier a pour mission depuis 36 ans d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, jeunes ou adultes, vivant avec une déficience intellectuelle, un traumatisme crânien ou un autre type de déficience physique, sans oublier les bienfaits pour leurs proches.

Aujourd’hui, la Fondation Le Pilier c’est plus de 200 employés dévoués pour le mieux-être de personnes handicapées qui travaillent au quotidien auprès de 110 personnes handicapées, dans ses dix milieux de vie adaptés. 250 autres personnes handicapées bénéficient également de ses services de répit spécialisé, d’hébergement en alternance autisme jeunesse et d’activités adaptées au Centre Marcelle et Jean Coutu à Laval. La Fondation remercie ses donateurs qui, depuis sa création en 1985, l’ont soutenue dans sa mission.