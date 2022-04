Fermeture complète du tunnel en direction de la Rive-Sud durant la fin de semaine

Dans le cadre de la mise à jour de son plan d’adaptation aux changements climatiques, la Ville de Laval a octroyé une subvention de 500 000 $ à l’organisme CANOPÉE – Le Réseau des bois de Laval pour la réalisation de projets de verdissement et de déminéralisation sur des terrains privés commerciaux, industriels et institutionnels dans certains quartiers. Le projet vise plus particulièrement ceux de Chomedey, de Laval-des-Rapides, de Pont-Viau, de Saint-Vincent-de-Paul et de Vimont qui sont identifiés comme étant vulnérables aux vagues de chaleur.