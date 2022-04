Conférence spéciale pour la semaine nationale des soins palliatifs et la semaine nationale des soins infirmiers

Au cours de cette conférence, le 3 mai 2022, et qui sera donnée en anglais, la Dre. Betty Davies partagera des idées clés tirées de toute une vie de pratique, d’enseignement et de recherche en soins infirmiers, y compris ses travaux les plus récents qui examinent les composantes d’une interaction exemplaire entre les prestataires de soins de santé et les parents d’enfants gravement malades.

Elle présentera le concept unique de création d’un milieu d’importance, a milieu of mattering — un concept pertinent pour d’autres environnements de soins de santé et, au-delà, pour tout lieu d’interaction personnelle.



Présenté par Dre. Betty Davies

Après avoir pris deux fois sa retraite, Betty Davies est désormais professeur auxiliaire à l’école d’infirmières de l’université de Victoria et professeur émérite au département des soins infirmiers en santé familiale de l’université de Californie à San Francisco. Tout au long de sa carrière d’infirmière, d’infirmière en chef, d’enseignante, d’administratrice universitaire et de chercheuse en pédiatrie, Betty s’est intéressée aux soins palliatifs pour les adultes, les enfants et leurs familles, à l’impact des soins palliatifs sur les infirmières et les autres prestataires de soins de santé et à l’enseignement des soins palliatifs.

Ses travaux ont suscité plus de 200 publications et elle est cofondatrice de Canuck Place, la première résidence de soins palliatifs pour enfants en Amérique du Nord. Elle a également fait partie de plusieurs conseils professionnels et a reçu de nombreux prix. Plus récemment, elle a publié le livre Pediatric Palliative Care : A Model of Exemplary Practice. Avec ce livre maintenant publié, Betty a maintenant pris sa retraite pour la troisième fois.