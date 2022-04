Resserrement des règles pour les visiteurs à l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé et à l'Hôpital juif de réadaptation

Compte tenu de la situation associée à la sixième vague de la COVID-19, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval annonce que, dès le 20 avril 2022, pour une période indéterminée, les consignes concernant les visites à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé et à l’Hôpital juif de réadaptation seront resserrées. À moins d’une situation particulière, un seul visiteur ou proche aidant à la fois sera autorisé par usager.

Rappelons que chaque visiteur doit respecter strictement les règles de prévention et de contrôle des infections : le port du masque en tout temps, couvrant la bouche et le nez, le lavage des mains et le respect d’une distance de deux mètres entre les personnes.

Toute personne présentant des symptômes associés à la COVID-19 doit s’abstenir de rendre visite à une personne hospitalisée.

La collaboration de tous est importante afin de contrôler les éclosions de COVID-19 dans les installations du CISSS de Laval.

Pour de plus amples renseignements et pour connaître l’ensemble des services offerts dans les installations, consultez www.lavalensante.com.