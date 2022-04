Emovi, une entreprise de Laval, parmi les gagnants pour la meilleure innovation en matière d’arthrite au Canada

Quatre innovateurs canadiens ont reçu d’importants prix prestigieux de la part de la Société de l’arthrite pour concrétiser leurs solutions afin de combattre le feu de l’arthrite.

Lors de la cérémonie inaugurale de remise des prix Idéateur de la Société de l’arthrite, OPERAS a remporté le prix Idéateur Olga Munari, tandis que KneeKG et PROVA Innovations ont reçu un prix Idéateur. Ces gagnants ont été sélectionnés par un comité de sélection et ont obtenu une subvention de 50 000 $ chacun afin d’aider à faire croître leur entreprise.

Guided Hands a été choisi comme gagnant du prix Choix du public en fonction des résultats du vote pancanadien.

Les quatre gagnants ont été sélectionnés parmi les huit finalistes qui ont présenté leurs projets aux juges lors de l’évènement, qui s’est tenu au centre MaRS de Toronto.

« Nous avons hâte de voir les gagnants amener leurs idées à un niveau supérieur. Il est temps de mettre un frein à l’arthrite. », annonce Vikram Vij, chef, restaurateur, auteur et l’un des cinq juges VIP.

M. Vij était accompagné dans le comité de sélection par Mohamed Fakih, chef de file des affaires, philanthrope et restaurateur, le Dr Nick Yardley, chirurgien orthopédiste, Ronald Reuben, chef de la direction de Medicom Group et Trish Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l’arthrite.

Ils ont sélectionné les gagnants en se basant en partie sur l’originalité de l’innovation, le potentiel de retombées importantes et durables pour les personnes atteintes d’arthrite et l’état de préparation pour le marché.

En plus de la subvention de 50 000 $, le programme Idéateur de la Société de l’arthrite donne aux innovateurs un accès aux conseils d’experts de la Société de l’arthrite et de l’ensemble de l’écosystème de l’arthrite tandis qu’ils continuent à développer leurs innovations, ainsi qu’aux personnes atteintes d’arthrite qui peuvent appuyer les tests bêta ou offrir une rétroaction par l’entremise de groupes de discussion ou de sondages.

« Trouver des solutions à l’arthrite représente un énorme défi et nous voulons soutenir les esprits les plus brillants tandis qu’ils créent ces solutions. Nous embrassons l’innovation comme jamais, car nous croyons que c’est la clé pour changer la vie des six millions de Canadiens qui vivent avec l’arthrite. », affirme Trish Barbato, présidente et chef de la direction de la Société de l’arthrite.

À propos des gagnants :

– OPERAS est un programme basé sur une application qui permet de favoriser la prise en charge active des soins, en recueillant des informations où que vous soyez, afin de fournir des tendances sur les symptômes, l’activité de la maladie et les traitements

« Grâce à OPERAS, les personnes atteintes d’arthrite peuvent effectuer le suivi de leur maladie et de leurs médicaments, créer des plans d’action, recueillir et afficher les données sur leur activité physique par l’intermédiaire d’un dispositif de suivi intégré. Tout cela permet de dresser un tableau détaillé pour aider les utilisateurs à vivre une vie saine et sans douleur », mentionne la créatrice d’OPERAS, Linda Li.

– KneeKG est un outil dynamique qui permet de diagnostiquer l’arthrose du genou, en examinant les marqueurs biomécaniques lorsque le genou est en mouvement, afin d’élaborer des plans de traitement personnalisés.

« C’est comme l’électrocardiogramme du cœur, mais pour le genou. Il informe directement le médecin de ce qui se passe dans le genou et de ce qui doit être traité. », affirme Michelle Laflamme, chef de la direction d’Emovi qui produit KneeKG.

– PROVA Innovations propose des semelles « intelligentes » qui facilitent la réadaptation à la marche des personnes souffrant d’arthrose du genou ou de la hanche à un stade précoce ou intermédiaire.

« Contrairement à tout ce qui existe sur le marché, notre approche novatrice fonctionne en temps réel, en dehors de la clinique, que le patient marche, court, monte un escalier et sur n’importe quelle surface, nos signaux apprennent et s’adaptent », explique Matthew Rosato, fondateur de PROVA Innovations.

– Guided Hands est un appareil fonctionnel qui permet de guider les mouvements de la main afin de permettre aux personnes à mobilité réduite d’écrire, de dessiner et d’accéder à la technologie.

« Notre mission est d’améliorer la qualité de vie. Ensemble, la Société de l’arthrite et ImaginAble Solutions peuvent améliorer la qualité de vie pour des millions de personnes atteintes d’arthrite et leur permettre de vivre la vie qu’elles imaginent. », annonce Lianna Genovese, directrice générale de ImaginAble Solutions qui produit Guided Hands.

La soirée marquait également le lancement de la nouvelle campagne de 25 millions de dollars pour l’innovation.

« Depuis trop longtemps, des organismes de bienfaisance comme le nôtre ont joué de prudence. Avec six millions de Canadiens qui vivent avec l’arthrite et une augmentation spectaculaire du nombre de diagnostic prévue pour les 20 prochaines années – la prudence n’est plus une option. Notre objectif d’amasser 25 millions d’ici 2025 sera une étape importante pour freiner, et bientôt, éteindre l’arthrite. Nous avons une maladie à éradiquer et l’innovation transformationnelle nous aidera à le faire. », commente Barbato.