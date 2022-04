Joignez-vous à la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine

Le 29 mai prochain, les Lavallois et Lavalloises se rassembleront au Centre de la nature pour célébrer la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine : le plus grand évènement de collecte de fonds au pays qui soutient directement les personnes atteintes d’un trouble neurocognitif et leurs proches.

Maintenant à sa seizième édition, la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine a permis de recueillir, à l’échelle de la province, plusieurs millions de dollars depuis sa création.

Les fonds amassés sont essentiels pour financer les services de la Société Alzheimer Laval afin d’aider et accompagner les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée.

« Cette année encore, les troubles neurocognitifs isolent plus de 8 000 Lavallois. D’ici 10 ans, on estime que le nombre de Lavallois atteints augmentera de 66 %. Il est crucial que nous puissions compter sur le soutien de toute la communauté lavalloise afin qu’un plus grand nombre de personnes puissent profiter de nos services offerts et ainsi préserver leur qualité de vie, et ce, à chaque étape de la maladie. », soutient Alexie Deschênes, Directrice générale de la Société Alzheimer Laval.

En participant à la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine, les participants font une différence positive dans la vie des personnes atteintes. Les étapes à suivre pour s’impliquer sont simples :

– S’inscrire à https://alzheimerlaval.org/marche-pour-lalzheimer.

– Faire preuve de créativité en marchant, que ce soit en empruntant les escaliers ou en promenant un animal de compagnie ! Il est ainsi possible d’accumuler des kilomètres et des fonds pour la cause.

– Prendre une photo ou une vidéo et la publier sur les réseaux sociaux en incluant le mot-clic #MarchepourlAlzheimerIG.

– Rejoindre la marche au Centre de la nature le 29 mai prochain.

– Faire un don sur https://www.jedonneenligne.org/societealzheimerlaval/DA.

Faits saillants :

– La maladie d’Alzheimer ne pas fait partie du processus normal de vieillissement, même si l’âge demeure le principal facteur de risque.

– Le Québec compte plus de 153 000 personnes atteintes d’un trouble neurocognitif et ce chiffre devrait plus que doubler d’ici 2032.

– Laval compte plus de 8 000 personnes atteintes d’un trouble neurocognitif.

– Le risque de développer un trouble neurocognitif double tous les 5 ans au-delà de 65 ans.

– Pour chaque personne vivant avec un trouble neurocognitif majeur, il faut compter une à trois personnes proches aidantes qui s’investissent en temps et en soins avec des impacts financiers et socio-économiques importants sur la famille et notre société. Dans 70 % des cas, les proches aidants sont des femmes.

À propos de la Société Alzheimer Laval

La Société Alzheimer Laval est un organisme à but non-lucratif qui aide et accompagne depuis 1995 les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée.

Elle sensibilise et informe la population lavalloise et les professionnels qui travaillent auprès des personnes atteintes et contribue à la recherche psychosociale et biomédicale.